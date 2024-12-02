Челябинец, осужденный за доведение жены до суицида, пытался оспорить приговор

02 декабря 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

Мужчине утвердили срок в колонии Фото: Илья Московец © URA.RU Житель поселка Межевой (Челябинская область), осужденный на девять с половиной лет за доведение супруги до суицида, 2 декабря пытался оспорить приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского облсуда, решение оставили без изменения. «Приговор Саткинского горсуда, по которому мужчина осужден на девять с половиной лет колонии строгого режима, оставили без изменений. Приговор вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. В суде первой инстанции удалось доказать, что мужчина на протяжении пяти лет тиранил супругу: причинял ей физические и нравственные страдания, избивая ее на глазах у несовершеннолетних детей. Одна из подобных ссор закончилась для женщины больничной койкой. В июне 2023 года она покончила с собой. У пары осталось четверо несовершеннолетних детей. Мужчине вынесли приговор в октябре. Его признали виновным и отправили в колонию строгого режима сроком на девять с половиной лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель поселка Межевой (Челябинская область), осужденный на девять с половиной лет за доведение супруги до суицида, 2 декабря пытался оспорить приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского облсуда, решение оставили без изменения. «Приговор Саткинского горсуда, по которому мужчина осужден на девять с половиной лет колонии строгого режима, оставили без изменений. Приговор вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. В суде первой инстанции удалось доказать, что мужчина на протяжении пяти лет тиранил супругу: причинял ей физические и нравственные страдания, избивая ее на глазах у несовершеннолетних детей. Одна из подобных ссор закончилась для женщины больничной койкой. В июне 2023 года она покончила с собой. У пары осталось четверо несовершеннолетних детей. Мужчине вынесли приговор в октябре. Его признали виновным и отправили в колонию строгого режима сроком на девять с половиной лет.