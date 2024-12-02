Челябинец, осужденный за доведение жены до суицида, пытался оспорить приговор

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор Евгению Полежаеву в Свердловском областном суде. Екатеринбург , оглашение приговора, руки за спиной, суд, судебное заседание
Мужчине утвердили срок в колонии Фото:

Житель поселка Межевой (Челябинская область), осужденный на девять с половиной лет за доведение супруги до суицида, 2 декабря пытался оспорить приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского облсуда, решение оставили без изменения.

«Приговор Саткинского горсуда, по которому мужчина осужден на девять с половиной лет колонии строгого режима, оставили без изменений. Приговор вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

В суде первой инстанции удалось доказать, что мужчина на протяжении пяти лет тиранил супругу: причинял ей физические и нравственные страдания, избивая ее на глазах у несовершеннолетних детей. Одна из подобных ссор закончилась для женщины больничной койкой. В июне 2023 года она покончила с собой. У пары осталось четверо несовершеннолетних детей.

Мужчине вынесли приговор в октябре. Его признали виновным и отправили в колонию строгого режима сроком на девять с половиной лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель поселка Межевой (Челябинская область), осужденный на девять с половиной лет за доведение супруги до суицида, 2 декабря пытался оспорить приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского облсуда, решение оставили без изменения. «Приговор Саткинского горсуда, по которому мужчина осужден на девять с половиной лет колонии строгого режима, оставили без изменений. Приговор вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. В суде первой инстанции удалось доказать, что мужчина на протяжении пяти лет тиранил супругу: причинял ей физические и нравственные страдания, избивая ее на глазах у несовершеннолетних детей. Одна из подобных ссор закончилась для женщины больничной койкой. В июне 2023 года она покончила с собой. У пары осталось четверо несовершеннолетних детей. Мужчине вынесли приговор в октябре. Его признали виновным и отправили в колонию строгого режима сроком на девять с половиной лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...