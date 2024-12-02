Мэр из ХМАО пожаловался на нехватку мест на кладбищах

Глава Березовского района Руслан Александров сообщил о заканчивающихся местах на местных кладбищах. Район рискует столкнуться с дефицитом мест погребения уже в 2026 году. Подробнее об этом URA.RU рассказал сам Александров.
«Вопрос долгое время не решался. Пока места для захоронения есть, и в следующем году с этим проблем быть не должно, а вот 2026 год уже под вопросом. При этом строительство кладбища — это не вопрос одного дня, возможно на это уйдет весь 2025 год, а может и 2026. Для того чтобы построить кладбище, нужно войти в программу, составить проект, пройти экспертизу, выделить деньги», — Александров.
По словам депутат Думы ХМАО Руслана Проводникова, острее всего стоит вопрос в поселениях Березово, Игрим, Саранпауль и Щекурья. При этом в поселке Игрим дефицит мест погребения уже присутствует.
Александров добавил, что в правительстве округа уже отреагировали на проблему. «Нам пообещали, что наш вопрос будет решен в ближайшее время. На днях состоится совещание и после этого мы планируем включиться в программные мероприятия», — заключил глава района. Финансирование на строительство новых кладбищ будет учитываться при формировании окружного бюджета в 2025 году.
Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовска планируют расширить городское кладбище. Администрация города готова потратить на это больше 62 млн рублей.
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