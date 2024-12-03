По чатам УрФУ прошел слух о задержании преподавателя сотрудниками ФСБ

04 декабря 2024 в 08:55 Размер текста - 17 +

Когда прошла силовая операция (если она вообще прошла), неизвестно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Оперативники ФСБ якобы нагрянули с обысками к одному из преподавателей Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге. Такая информация появилась в чатах студентов в соцсетях. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Очень аккуратно сами-знаете-с-какими-сервисами и лайками, а также с выбором материалов для исследовательских работ и проектов. Недавно неназванного преподавателя УрФУ взяли сотрудники ФСБ. Утром пришли, изъяли всю технику, потому что лайкнул неположенное на заблокированном сайте», — следует из сообщения. Его, судя по тексту, написал студентам один из педагогов. Он попросил их соблюдать «цифровую и не только гигиену»: проверять работы на наличие запрещенной символики («свастонов, зиг, австрийского художника, лысого из Италии и других осуждаемых лиц»). И обходиться без упоминаний иноагентов, экстремистов, террористов, «поклонников жовто-блакытной незалэжной державы (и тех, кто ее спонсировал), дискредитации ВС РФ и правительства, пропаганды веществ, неподчинения власти». «Сделайте так, чтобы нас (преподавателей — прим. ред.) в шесть утра мордой в пол не клали, пожалуйста. А также не болтайте особо про сами знаете какие сервисы», — заключил автор послания. В пресс-службах УрФУ и свердловского УФСБ сказали URA.RU, что не владеют информацией по теме. Такое сообщение пересылается по чатам Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оперативники ФСБ якобы нагрянули с обысками к одному из преподавателей Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге. Такая информация появилась в чатах студентов в соцсетях. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Очень аккуратно сами-знаете-с-какими-сервисами и лайками, а также с выбором материалов для исследовательских работ и проектов. Недавно неназванного преподавателя УрФУ взяли сотрудники ФСБ. Утром пришли, изъяли всю технику, потому что лайкнул неположенное на заблокированном сайте», — следует из сообщения. Его, судя по тексту, написал студентам один из педагогов. Он попросил их соблюдать «цифровую и не только гигиену»: проверять работы на наличие запрещенной символики («свастонов, зиг, австрийского художника, лысого из Италии и других осуждаемых лиц»). И обходиться без упоминаний иноагентов, экстремистов, террористов, «поклонников жовто-блакытной незалэжной державы (и тех, кто ее спонсировал), дискредитации ВС РФ и правительства, пропаганды веществ, неподчинения власти». «Сделайте так, чтобы нас (преподавателей — прим. ред.) в шесть утра мордой в пол не клали, пожалуйста. А также не болтайте особо про сами знаете какие сервисы», — заключил автор послания. В пресс-службах УрФУ и свердловского УФСБ сказали URA.RU, что не владеют информацией по теме.