03 декабря 2024

По чатам УрФУ прошел слух о задержании преподавателя сотрудниками ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ, учения. Челябинск, фсб, силовики, оружие, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, чекисты
Когда прошла силовая операция (если она вообще прошла), неизвестно Фото:

Оперативники ФСБ якобы нагрянули с обысками к одному из преподавателей Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге. Такая информация появилась в чатах студентов в соцсетях. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Очень аккуратно сами-знаете-с-какими-сервисами и лайками, а также с выбором материалов для исследовательских работ и проектов. Недавно неназванного преподавателя УрФУ взяли сотрудники ФСБ. Утром пришли, изъяли всю технику, потому что лайкнул неположенное на заблокированном сайте», — следует из сообщения. Его, судя по тексту, написал студентам один из педагогов.

Он попросил их соблюдать «цифровую и не только гигиену»: проверять работы на наличие запрещенной символики («свастонов, зиг, австрийского художника, лысого из Италии и других осуждаемых лиц»). И обходиться без упоминаний иноагентов, экстремистов, террористов, «поклонников жовто-блакытной незалэжной державы (и тех, кто ее спонсировал), дискредитации ВС РФ и правительства, пропаганды веществ, неподчинения власти».

«Сделайте так, чтобы нас (преподавателей — прим. ред.) в шесть утра мордой в пол не клали, пожалуйста. А также не болтайте особо про сами знаете какие сервисы», — заключил автор послания. В пресс-службах УрФУ и свердловского УФСБ сказали URA.RU, что не владеют информацией по теме.

Такое сообщение пересылается по чатам
Такое сообщение пересылается по чатам
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Оперативники ФСБ якобы нагрянули с обысками к одному из преподавателей Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге. Такая информация появилась в чатах студентов в соцсетях. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Очень аккуратно сами-знаете-с-какими-сервисами и лайками, а также с выбором материалов для исследовательских работ и проектов. Недавно неназванного преподавателя УрФУ взяли сотрудники ФСБ. Утром пришли, изъяли всю технику, потому что лайкнул неположенное на заблокированном сайте», — следует из сообщения. Его, судя по тексту, написал студентам один из педагогов. Он попросил их соблюдать «цифровую и не только гигиену»: проверять работы на наличие запрещенной символики («свастонов, зиг, австрийского художника, лысого из Италии и других осуждаемых лиц»). И обходиться без упоминаний иноагентов, экстремистов, террористов, «поклонников жовто-блакытной незалэжной державы (и тех, кто ее спонсировал), дискредитации ВС РФ и правительства, пропаганды веществ, неподчинения власти». «Сделайте так, чтобы нас (преподавателей — прим. ред.) в шесть утра мордой в пол не клали, пожалуйста. А также не болтайте особо про сами знаете какие сервисы», — заключил автор послания. В пресс-службах УрФУ и свердловского УФСБ сказали URA.RU, что не владеют информацией по теме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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