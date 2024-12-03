Что известно о 95-летнем челябинце Гомберге, создававшем оборудование для военной техники

Человек года 95-летний Гомберг в Челябинске стоял у истоков новой отрасли

03 декабря 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

Борис Гомберг продолжает передавать опыт молодым поколениям «Электромашины» Фото: пресс-служба НПО «Электромашина» Признанный госкорпорацией «Ростех» Человеком года челябинец Борис Гомберг в свои 95 лет до сих пор в строю. На НПО «Электромашина» он работает ученым секретарем научно-технического совета завода. Инженер стал легендой Челябинска. Его рекорд — 72 года работы на одном предприятии — официально зарегистрирован. Гомберг стоял у истоков разработки электрооборудования для военной гусеничной техники, включая знаменитые двигатели для БМП-1 и БМП-2. URA.RU разобралось, что известно о разработчике. Рекордная карьера Бориса Гомберга Рекордсменом Гомберга признали в мае 2022 год. Редколлегия Книги рекордов России внесла его имя как человека, дольше остальных россиян проработавшего на одном месте. Трудовой путь, как подчеркнул сам Гомберг, еще не окончен. Дорога в Челябинск Родившись в 1929 году в Могилев-Подольском, Гомберг поступил в Московский энергетический институт, а после окончания был распределен в Челябинск. Начав работу в электротехнической лаборатории завода «Электромашина», он быстро доказал свою компетентность и вскоре занял должность начальника лаборатории. Челябинский разработчик Борис Гомберг работает научным секретарем совета предприятия Фото: пресс-служба НПО «Электромашина» Путь к вершинам начал в лаборатории Карьера челябинца началась в 1952 году, когда компьютеры и калькуляторы были еще далекой мечтой. За время работы Борис Наумович прошел путь от сотрудника электротехнической лаборатории до руководящих должностей. Гомберг признался, что секрет его долголетия в труде — это непрерывное умственное развитие и любовь к своему делу. Разработки будущего Гомберг принимал участие в создании множества изделий, но особую гордость он испытывает за малоинерционные двигатели, которые сегодня устанавливаются на БМП-1 и БМП-2. Эти разработки стали возможны благодаря школе проектирования электродвигателей, основанной на «Электромашине» в 60-х годах прошлого века, и Гомберг был одним из ее основоположников. Инженер Борис Гомберг свои знания изложил в написанной книге Фото: пресс-служба НПО «Электромашина» Большой учитель Борис Гомберг не только инженер и конструктор, но и ученый, который защитил диссертацию и преподавал в Южно-Уральском государственном университете. Его учебные пособия до сих пор используются для обучения студентов. Вклад отлили в орденах За свои заслуги в разработке спецтехники Борис Наумович был награжден орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы народов. Он также является автором книги «Танки, электрооборудование, коллеги», которая стала важным источником знаний для специалистов отрасли. Как рассказала пресс-служба предприятия, Человеком года Гомберг стал в номинации «Высокая производительность». Премию вручили впервые. Организаторы в «Ростехе» отметили вклад ветерана в оборонную промышленность. Конкурс «Человек года», на котором победил ветеран-челябинец, «Ростех» провел впервые Фото: пресс-служба НПО «Электромашина» Принципиальный подход Гомберг поделился своими жизненными принципами: необходимость новаторства в разработке военной техники, страсть к работе и честность в отношениях с людьми. Он уверен, что эти качества помогли ему добиться успеха и сохранить веру в лучшее на протяжении всей своей жизни. Свет семейного очага В Челябинске Борис Наумович встретил свою жену Фаину, которая также отработала на заводе «Электромашина». В семье родился сын, и сегодня у Бориса Наумовича две внучки и два правнука. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Признанный госкорпорацией «Ростех» Человеком года челябинец Борис Гомберг в свои 95 лет до сих пор в строю. На НПО «Электромашина» он работает ученым секретарем научно-технического совета завода. Инженер стал легендой Челябинска. Его рекорд — 72 года работы на одном предприятии — официально зарегистрирован. Гомберг стоял у истоков разработки электрооборудования для военной гусеничной техники, включая знаменитые двигатели для БМП-1 и БМП-2. URA.RU разобралось, что известно о разработчике. Рекордсменом Гомберга признали в мае 2022 год. Редколлегия Книги рекордов России внесла его имя как человека, дольше остальных россиян проработавшего на одном месте. Трудовой путь, как подчеркнул сам Гомберг, еще не окончен. Родившись в 1929 году в Могилев-Подольском, Гомберг поступил в Московский энергетический институт, а после окончания был распределен в Челябинск. Начав работу в электротехнической лаборатории завода «Электромашина», он быстро доказал свою компетентность и вскоре занял должность начальника лаборатории. Карьера челябинца началась в 1952 году, когда компьютеры и калькуляторы были еще далекой мечтой. За время работы Борис Наумович прошел путь от сотрудника электротехнической лаборатории до руководящих должностей. Гомберг признался, что секрет его долголетия в труде — это непрерывное умственное развитие и любовь к своему делу. Гомберг принимал участие в создании множества изделий, но особую гордость он испытывает за малоинерционные двигатели, которые сегодня устанавливаются на БМП-1 и БМП-2. Эти разработки стали возможны благодаря школе проектирования электродвигателей, основанной на «Электромашине» в 60-х годах прошлого века, и Гомберг был одним из ее основоположников. Борис Гомберг не только инженер и конструктор, но и ученый, который защитил диссертацию и преподавал в Южно-Уральском государственном университете. Его учебные пособия до сих пор используются для обучения студентов. За свои заслуги в разработке спецтехники Борис Наумович был награжден орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы народов. Он также является автором книги «Танки, электрооборудование, коллеги», которая стала важным источником знаний для специалистов отрасли. Как рассказала пресс-служба предприятия, Человеком года Гомберг стал в номинации «Высокая производительность». Премию вручили впервые. Организаторы в «Ростехе» отметили вклад ветерана в оборонную промышленность. Гомберг поделился своими жизненными принципами: необходимость новаторства в разработке военной техники, страсть к работе и честность в отношениях с людьми. Он уверен, что эти качества помогли ему добиться успеха и сохранить веру в лучшее на протяжении всей своей жизни. В Челябинске Борис Наумович встретил свою жену Фаину, которая также отработала на заводе «Электромашина». В семье родился сын, и сегодня у Бориса Наумовича две внучки и два правнука.