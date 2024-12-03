В Дом офицеров ЦВО пришел новый директор, сменив актера

Новым начальником Дома офицеров Центрального военного округа стал Дмитрий Гурьев. Он вступил в должность 25 ноября. Информация об этом появилась в Едином государственном реестре юридических лиц.
Известно, что Гурьев окончил Екатеринбургское суворовское училище и Военный финансово-экономический институт. Некоторое время он работал в финансовой службе и других структурах ЦВО.
Дмитрий Гурьев стал уже седьмым руководителем Дома офицеров за последние три года. Он сменил Олега Сорокина, который был директором с апреля 2024-го. Повышенный интерес к Сорокину был связан с его прошлым: менеджер ранее снимался в кино (самая известная роль — центуриона Марка Крысобоя в «Мастере и Маргарите»), трудился замом директора завода. Известно, что с коллективом и начальством Сорокин так и не сработался, возникали постоянные конфликты.
Предшественник Сорокина — Андрей Зуев — покинул ОДО на фоне ЛГБТ-скандала. Выяснилось, что в конце 2023-го на площадке учреждения прошли как минимум две вечеринки с элементами разврата.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!