03 декабря 2024

В Дом офицеров ЦВО пришел новый директор, сменив актера

Руководителем Дома офицеров в Екатеринбурге стал Гурьев
© Служба новостей «URA.RU»
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Реставрация фасада Областного дома офицеров. Екатеринбург, дом офицеров, ордена на фасаде
В последние годы в Доме офицеров регулярно меняются руководители Фото:

Новым начальником Дома офицеров Центрального военного округа стал Дмитрий Гурьев. Он вступил в должность 25 ноября. Информация об этом появилась в Едином государственном реестре юридических лиц.

Известно, что Гурьев окончил Екатеринбургское суворовское училище и Военный финансово-экономический институт. Некоторое время он работал в финансовой службе и других структурах ЦВО.

Дмитрий Гурьев стал уже седьмым руководителем Дома офицеров за последние три года. Он сменил Олега Сорокина, который был директором с апреля 2024-го. Повышенный интерес к Сорокину был связан с его прошлым: менеджер ранее снимался в кино (самая известная роль — центуриона Марка Крысобоя в «Мастере и Маргарите»), трудился замом директора завода. Известно, что с коллективом и начальством Сорокин так и не сработался, возникали постоянные конфликты.

Предшественник Сорокина — Андрей Зуев — покинул ОДО на фоне ЛГБТ-скандала. Выяснилось, что в конце 2023-го на площадке учреждения прошли как минимум две вечеринки с элементами разврата.

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Новым начальником Дома офицеров Центрального военного округа стал Дмитрий Гурьев. Он вступил в должность 25 ноября. Информация об этом появилась в Едином государственном реестре юридических лиц. Известно, что Гурьев окончил Екатеринбургское суворовское училище и Военный финансово-экономический институт. Некоторое время он работал в финансовой службе и других структурах ЦВО. Дмитрий Гурьев стал уже седьмым руководителем Дома офицеров за последние три года. Он сменил Олега Сорокина, который был директором с апреля 2024-го. Повышенный интерес к Сорокину был связан с его прошлым: менеджер ранее снимался в кино (самая известная роль — центуриона Марка Крысобоя в «Мастере и Маргарите»), трудился замом директора завода. Известно, что с коллективом и начальством Сорокин так и не сработался, возникали постоянные конфликты. Предшественник Сорокина — Андрей Зуев — покинул ОДО на фоне ЛГБТ-скандала. Выяснилось, что в конце 2023-го на площадке учреждения прошли как минимум две вечеринки с элементами разврата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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