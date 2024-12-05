Свердловчане в новогодние праздники уедут на Кавказ и в Кузбасс

Жители Екатеринбурга для катания на лыжах в декабре 2024-го — январе 2025 года чаще выбирают трассы Кавказа и Кузбасса. Одними из самых популярных мест для активного отдыха уральцев станут Эсто-Садок, Красная Поляна, Шерегеш, Архыз и Домбай, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования размещения для самостоятельных путешественников.
«Спрос на отечественные горнолыжные склоны растет не первый год. Уровень новых комплексов и активная модернизация существующих позволяют им конкурировать с зарубежным направлениями, добраться до которых по-прежнему сложнее», — поделилась управляющий директор сервиса «Островок» Дарья Кочеткова.
В целом по стране спрос на горнолыжные курорты Кавказа, Краснодарского края и Приэльбрусья на предстоящие месяцы вырос на 10% (к показателям прошлого года). Сейчас средняя стоимость забронированной ночи на декабрь—январь в Эсто-Садке составляет 13,2 тысячи рублей, в Красной Поляне — 13 тысяч рублей, в Архызе — 12,1 тысяч рублей, в Шерегеше — 11,7 тысяч, а в Домбае — 9,1 тысяч рублей.
Зимой 2023-2024 cамым популярным горнолыжным курортом среди екатеринбуржцев стал Шерегеш, который находится в пяти километрах от одноименного села в Кемеровской области. Вторые по популярности курорты для горнолыжного спорта прошлой зимой — Эльбрус (поляна Азау) и Чегет. Ранее URA.RU рассказало о том, какие горнолыжные курорты выбрать зимой 2024-2025.
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