Топ горнолыжных курортов, которые выбирают екатеринбуржцы

Авито услуги: «Шерегеш» стал самым популярным зимним курортом у екатеринбуржцев

18 января 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Чаще всего в этом сезоне екатеринбуржцы выбирают горнолыжный курорт «Шерегеш» в Сибири Фото: Анна Майорова © URA.RU Самым популярным горнолыжным курортом среди екатеринбуржцев в этом сезоне стал «Шерегеш» который находится в пяти километрах от одноименного села в Кемеровской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито услуги». «Самый популярный горнолыжный курорт у екатеринбуржцев этой зимой — „Шерегеш“. Спрос на поездки вырос на 69% по сравнению с прошлой зимой», — пояснили в компании. Вторые по популярности курорты для горнолыжного спорта этой зимой — «Эльбрус-Азау» и «Чегет» в Приэльбрусье. Их востребованность выросла на 28% по сравнению с прошлым годом. Из них «Чегет» менее популярен: по мнению специалистов, из-за того, что в этом году там работают только склоны для опытных райдеров и экстремалов. Третье места в топе заняли склоны Краснодарского края — «Роза Хутор» и «Красная Поляна». На последнюю чаще всего приезжают отдыхать целыми семьями — там зоны катания подходят как для профессионалов, так и для новичков. «Этой зимой искать водителей, которые готовы довезти туристов до „Красной поляны“, стали в два с половиной раза чаще, чем прошлой (+152%). А спрос на поездки со стороны лыжников и сноубордистов на курорт „Роза Хутор“ вырос на 27%», — добавили представители «Авито услуги»

Самым популярным горнолыжным курортом среди екатеринбуржцев в этом сезоне стал «Шерегеш» который находится в пяти километрах от одноименного села в Кемеровской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито услуги». «Самый популярный горнолыжный курорт у екатеринбуржцев этой зимой — „Шерегеш“. Спрос на поездки вырос на 69% по сравнению с прошлой зимой», — пояснили в компании. Вторые по популярности курорты для горнолыжного спорта этой зимой — «Эльбрус-Азау» и «Чегет» в Приэльбрусье. Их востребованность выросла на 28% по сравнению с прошлым годом. Из них «Чегет» менее популярен: по мнению специалистов, из-за того, что в этом году там работают только склоны для опытных райдеров и экстремалов. Третье места в топе заняли склоны Краснодарского края — «Роза Хутор» и «Красная Поляна». На последнюю чаще всего приезжают отдыхать целыми семьями — там зоны катания подходят как для профессионалов, так и для новичков. «Этой зимой искать водителей, которые готовы довезти туристов до „Красной поляны“, стали в два с половиной раза чаще, чем прошлой (+152%). А спрос на поездки со стороны лыжников и сноубордистов на курорт „Роза Хутор“ вырос на 27%», — добавили представители «Авито услуги»