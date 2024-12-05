05 декабря 2024

В Нефтеюганском районе легковушка влетела в «Камаз», есть пострадавшие

В Нефтеюганском районе произошло ДТП с пострадавшими
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нефтеюганском районе произошло ДТП с пострадавшими
В Нефтеюганском районе произошло ДТП с пострадавшими Фото:

На четвертом километре дороги «Тепловский тракт» в Нефтеюганском районе произошло ДТП, в котором пострадал водитель легковушки. Об инциденте сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО.

«На 4 км автодороги „Тепловский тракт“ в Нефтеюганском районе, 21-летний водитель „Камаз“, по предварительным данным, при проезде нерегулируемого перекрестка, не уступил дорогу и допустил столкновение с „Chevrolet Niva“, под управлением 31-летнего водителя. В результате ДТП водитель „ВАЗ“ получил травмы», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека, а еще двое получили травмы после столкновения легкового автомобиля с грузовиком.

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На четвертом километре дороги «Тепловский тракт» в Нефтеюганском районе произошло ДТП, в котором пострадал водитель легковушки. Об инциденте сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО. «На 4 км автодороги „Тепловский тракт“ в Нефтеюганском районе, 21-летний водитель „Камаз“, по предварительным данным, при проезде нерегулируемого перекрестка, не уступил дорогу и допустил столкновение с „Chevrolet Niva“, под управлением 31-летнего водителя. В результате ДТП водитель „ВАЗ“ получил травмы», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека, а еще двое получили травмы после столкновения легкового автомобиля с грузовиком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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