В Нефтеюганском районе легковушка влетела в «Камаз», есть пострадавшие

На четвертом километре дороги «Тепловский тракт» в Нефтеюганском районе произошло ДТП, в котором пострадал водитель легковушки. Об инциденте сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО.
«На 4 км автодороги „Тепловский тракт“ в Нефтеюганском районе, 21-летний водитель „Камаз“, по предварительным данным, при проезде нерегулируемого перекрестка, не уступил дорогу и допустил столкновение с „Chevrolet Niva“, под управлением 31-летнего водителя. В результате ДТП водитель „ВАЗ“ получил травмы», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека, а еще двое получили травмы после столкновения легкового автомобиля с грузовиком.
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