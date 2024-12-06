В ХМАО на выходных придет резкое похолодание до -25 градусов

После небольшой оттепели в ХМАО ожидается резкое похолодание. На выходных температура опустится до -25 градусов. Прогноз составили синоптики гидрометцентра ХМАО.
«7 декабря ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ночью в отдельных районах изморозь. Ветер западный 4-9 м/с . Температура ночью -12,-17 градусов, днем -8,-13 градусов. 8 декабря переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с . Температура ночью -15,-20 градусов, при прояснениях до -25 градусов, днем -10,-15 градусов, местами до -20 градусов», — следует из прогноза.
Ранее URA.RU писало о потеплении в начале декабря. Тогда температура днем достигала 2 градусов.
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