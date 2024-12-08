Ограничение движения на улице Северной в Нижневартовске будет действовать почти всю ночь
В Нижневартовске (ХМАО) временно перекроют участок дороги на улице Северной (в районе Нефтяников и заезда в микрорайон 10А) ночью 9 декабря. Здесь будут прокладывать линии электропередач.
«Полное перекрытие движения для транспортных средств будет осуществлено с 22:00 9 декабря до 6:00 10 декабря 2024 года. В связи с этим жителям города следует заблаговременно планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения», — говорится на сайте администрации Нижневартовска.
Работы в 10а микрорайоне будут проводить рядом с домами №54 и №56. Службы займутся модернизацией сетей.
Движение перекроют ночью 9 декабря
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!