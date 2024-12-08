08 декабря 2024

В Нижневартовске на всю ночь перекроют крупную улицу. Карта

Дорожники перекроют участок улицы Северной в Нижневартовске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ограничение движения на улице Северной в Нижневартовске будет действовать почти всю ночь
Ограничение движения на улице Северной в Нижневартовске будет действовать почти всю ночь Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) временно перекроют участок дороги на улице Северной (в районе Нефтяников и заезда в микрорайон 10А) ночью 9 декабря. Здесь будут прокладывать линии электропередач.

«Полное перекрытие движения для транспортных средств будет осуществлено с 22:00 9 декабря до 6:00 10 декабря 2024 года. В связи с этим жителям города следует заблаговременно планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения», — говорится на сайте администрации Нижневартовска.

Работы в 10а микрорайоне будут проводить рядом с домами №54 и №56. Службы займутся модернизацией сетей.

Движение перекроют ночью 9 декабря
Движение перекроют ночью 9 декабря
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) временно перекроют участок дороги на улице Северной (в районе Нефтяников и заезда в микрорайон 10А) ночью 9 декабря. Здесь будут прокладывать линии электропередач. «Полное перекрытие движения для транспортных средств будет осуществлено с 22:00 9 декабря до 6:00 10 декабря 2024 года. В связи с этим жителям города следует заблаговременно планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения», — говорится на сайте администрации Нижневартовска. Работы в 10а микрорайоне будут проводить рядом с домами №54 и №56. Службы займутся модернизацией сетей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...