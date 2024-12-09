Губернатор ХМАО устроит проверку в правительственном фонде после жалобы ветерана Афганистана

Губернатор ХМАО Кухарук поручил проверить фонд из-за жалобы ветерана
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Кухарук поручил проверить фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»
Кухарук поручил проверить фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поручил провести проверку в фонде «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» из-за жалобы ветерана. К губернатору обратился председатель окружной общественной организации ветеранов и боевой офицер в отставке Александр Громут.

«Думаю, что назрело время поменять в этом фонде экспертов. У нас общественная организация ветеранов выходит с грантами на тему 80-летю победы в ВОВ, никто не выигрывает. Думаю, это от экспертов зависит. У нашего населения есть в этом необходимость», — сказал Громут во время встречи губернатора с ветеранами СВО.

В ответ глава региона заверил, что организует проверку. Он поручил разобраться с вопросом своему первому заместителю — Павлу Тараканову. Вместе с этим Кухарук предложил при разыгрывании гранта создать отдельный блок, который будет ориентирован на праздничные мероприятия, посвященные ВОВ. За распределение грантов губернатора отвечает правительственный фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры».

Ранее URA.RU писало, что во время встречи, посвященной Дню Героев Отечества в арт-резиденции Ханты-Мансийска, Кухарук анонсировал первый в России региональный аналог федерального проекта «Время героев». Программа нацелена на то, чтобы интегрировать ветеранов СВО в систему власти.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поручил провести проверку в фонде «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» из-за жалобы ветерана. К губернатору обратился председатель окружной общественной организации ветеранов и боевой офицер в отставке Александр Громут. «Думаю, что назрело время поменять в этом фонде экспертов. У нас общественная организация ветеранов выходит с грантами на тему 80-летю победы в ВОВ, никто не выигрывает. Думаю, это от экспертов зависит. У нашего населения есть в этом необходимость», — сказал Громут во время встречи губернатора с ветеранами СВО. В ответ глава региона заверил, что организует проверку. Он поручил разобраться с вопросом своему первому заместителю — Павлу Тараканову. Вместе с этим Кухарук предложил при разыгрывании гранта создать отдельный блок, который будет ориентирован на праздничные мероприятия, посвященные ВОВ. За распределение грантов губернатора отвечает правительственный фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Ранее URA.RU писало, что во время встречи, посвященной Дню Героев Отечества в арт-резиденции Ханты-Мансийска, Кухарук анонсировал первый в России региональный аналог федерального проекта «Время героев». Программа нацелена на то, чтобы интегрировать ветеранов СВО в систему власти.
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