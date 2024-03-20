Единороссы думы ХМАО отправят все средства депутатских фондов на СВО

20 марта 2024 в 19:38 Размер текста - 17 +

На средства из депутатских фондов единороссов Югра закупит дроны и другое оборудование Фото: Сергей Русанов © URA.RU Единороссы в думе ХМАО отправят все средства из депутатских фондов на СВО. Спикер заксобрания Борис Хохряков на заседании фракции «Единая Россия» 20 марта заявил, что 174 миллиона рублей будут потрачены на закупку оборудования для подразделений, где воюют бойцы из Югры. «Мы приняли решение деньги депутатского фонда второго, третьего и четвертого кварталов текущего года направить на материально-техническое обеспечение участников специальной военной операции, призванных с территории нашего округа. В общей сумме это 174 миллиона рублей», — сообщил Хохряков. Фракция предлагает оппозиционным депутатам присоединиться к акции. Ранее средства из фондов парламентарии большей частью традиционно тратили на благоустройство избирательных округов, помощь подшефным соцобъектам, покупку детских площадок и так далее. Начиная с 2023 года, финансы направляются на поддержку бойцов. «Я считаю, что в условиях проведения СВО — это правильное решение», — уточнил председатель думы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Единороссы в думе ХМАО отправят все средства из депутатских фондов на СВО. Спикер заксобрания Борис Хохряков на заседании фракции «Единая Россия» 20 марта заявил, что 174 миллиона рублей будут потрачены на закупку оборудования для подразделений, где воюют бойцы из Югры. «Мы приняли решение деньги депутатского фонда второго, третьего и четвертого кварталов текущего года направить на материально-техническое обеспечение участников специальной военной операции, призванных с территории нашего округа. В общей сумме это 174 миллиона рублей», — сообщил Хохряков. Фракция предлагает оппозиционным депутатам присоединиться к акции. Ранее средства из фондов парламентарии большей частью традиционно тратили на благоустройство избирательных округов, помощь подшефным соцобъектам, покупку детских площадок и так далее. Начиная с 2023 года, финансы направляются на поддержку бойцов. «Я считаю, что в условиях проведения СВО — это правильное решение», — уточнил председатель думы.