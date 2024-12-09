В Варненском районе Челябинской области на автодороге «Варна — Котенино — Красный Октябрь» 10 декабря произошло смертельное ДТП. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону, водитель не справился с управлением и улетел в кювет.
«По предварительным данным, на 13-м км автодороги „Варна — Котенино — Красный Октябрь“ водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем Mazda 6, не справился с управлением, совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ГАИ.
Как уточнили в ведомстве, водитель не был пристегнут ремнем безопасности. На месте происшествия сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.
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