09 декабря 2024

На челябинской трассе погиб водитель, улетевший в кювет. Видео

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Водитель «Мазды» в момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности
Водитель «Мазды» в момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности Фото:

В Варненском районе Челябинской области на автодороге «Варна — Котенино — Красный Октябрь» 10 декабря произошло смертельное ДТП. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону, водитель не справился с управлением и улетел в кювет.

«По предварительным данным, на 13-м км автодороги „Варна — Котенино — Красный Октябрь“ водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем Mazda 6, не справился с управлением, совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ГАИ.

Как уточнили в ведомстве, водитель не был пристегнут ремнем безопасности. На месте происшествия сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.

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В Варненском районе Челябинской области на автодороге «Варна — Котенино — Красный Октябрь» 10 декабря произошло смертельное ДТП. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону, водитель не справился с управлением и улетел в кювет. «По предварительным данным, на 13-м км автодороги „Варна — Котенино — Красный Октябрь“ водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем Mazda 6, не справился с управлением, совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ГАИ. Как уточнили в ведомстве, водитель не был пристегнут ремнем безопасности. На месте происшествия сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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