Жители ХМАО скупают билеты на культовую семейную комедию про обаятельного медведя

У жителей Югры самым популярным фильмом за прошедший кинопрокатный уикенд стала лента «Приключения Паддингтона 3». Третья часть известной франшизы про обаятельного медведя-джентльмена собрала в кинотеатрах региона более 2,5 миллионов рублей.
«За уикенд с 28 ноября по 1 декабря в ХМАО кино посмотрели более семи тысяч зрителей. Лента заработала в прокате 2 555 874 рублей», — следует из данных «ЕАИС». Семейный фильм рассказывает о приключениях медведя по имени Паддингтон, который на этот раз отправляется в Перу. Франшиза получила высокие рейтинги зрителей и заслужила положительные отзывы критиков.
В топ популярных фильмов у югорчан также вошла картина «Один день в Стамбуле». Отечественная комедия от «Квартета И», известного по серии фильмов «О чем говорят мужчины», рассказывает о друзьях прилетевших провести выходные на яхте приятеля в Турции. Лента заработала более 620 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей Югры одним из самых просматриваемых фильмов стала отечественная драма «Любовь Советского Союза». В этот раз фильм также вошел в тройку популярных картин.
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