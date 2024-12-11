Депутат заговорил о «дьявольской системе», объясняя, почему проголосовал против закона о мигрантах в школах

Нилов проголосовал против закона о мигрантах из-за «дьявольской системы»
© Служба новостей «URA.RU»
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В том, что Нилов проголосовал против своего же закона виновна «дьявольская система», объяснил депутат
В том, что Нилов проголосовал против своего же закона виновна «дьявольская система», объяснил депутат Фото:

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому дети мигрантов, не владеющие русским языком, не будут приниматься в школы без предварительного экзамена. За — высказались 409 депутатов, и только 1 — против. Им оказался сам автор законопроекта, депутат Олег Нилов. По его словам, с голосованием произошла «дьявольская история», так как пульт управления сам нажал кнопку «против». 

«С голосованием по законопроекту номер 3, моим законопроектом, произошла какая-то дьявольская история. Я голосовал — за , а этот пульт управления нажимал кнопку — против. Я всеми руками — за , так что внимательнее с этими дьявольскими системами!» — объяснил Нилов на пленарной сессии. Трансляция шла на официальном сайте Госдумы.

Законопроект был принят 11 декабря. Сам Нилов объяснял значимость проекта тем, что российские дети страдают из-за мигрантов, которые не знают русского языка — у первых не получается эффективно осваивать программы из-за учеников, не говорящих по-русски. 

Теперь таким детям будет необходимо предварительно пройти тестирование на знание языка. Только после этого будет возможность зачислиться в школы. Сам законопроект вызвал бурные споры в ГД, передает «Царьград». 

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Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому дети мигрантов, не владеющие русским языком, не будут приниматься в школы без предварительного экзамена. За — высказались 409 депутатов, и только 1 — против. Им оказался сам автор законопроекта, депутат Олег Нилов. По его словам, с голосованием произошла «дьявольская история», так как пульт управления сам нажал кнопку «против».  «С голосованием по законопроекту номер 3, моим законопроектом, произошла какая-то дьявольская история. Я голосовал — за , а этот пульт управления нажимал кнопку — против. Я всеми руками — за , так что внимательнее с этими дьявольскими системами!» — объяснил Нилов на пленарной сессии. Трансляция шла на официальном сайте Госдумы. Законопроект был принят 11 декабря. Сам Нилов объяснял значимость проекта тем, что российские дети страдают из-за мигрантов, которые не знают русского языка — у первых не получается эффективно осваивать программы из-за учеников, не говорящих по-русски.  Теперь таким детям будет необходимо предварительно пройти тестирование на знание языка. Только после этого будет возможность зачислиться в школы. Сам законопроект вызвал бурные споры в ГД, передает «Царьград». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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