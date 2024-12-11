Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому дети мигрантов, не владеющие русским языком, не будут приниматься в школы без предварительного экзамена. За — высказались 409 депутатов, и только 1 — против. Им оказался сам автор законопроекта, депутат Олег Нилов. По его словам, с голосованием произошла «дьявольская история», так как пульт управления сам нажал кнопку «против».
«С голосованием по законопроекту номер 3, моим законопроектом, произошла какая-то дьявольская история. Я голосовал — за , а этот пульт управления нажимал кнопку — против. Я всеми руками — за , так что внимательнее с этими дьявольскими системами!» — объяснил Нилов на пленарной сессии. Трансляция шла на официальном сайте Госдумы.
Законопроект был принят 11 декабря. Сам Нилов объяснял значимость проекта тем, что российские дети страдают из-за мигрантов, которые не знают русского языка — у первых не получается эффективно осваивать программы из-за учеников, не говорящих по-русски.
Теперь таким детям будет необходимо предварительно пройти тестирование на знание языка. Только после этого будет возможность зачислиться в школы. Сам законопроект вызвал бурные споры в ГД, передает «Царьград».
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