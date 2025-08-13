Администрация в дыму и гари: что известно о крупном пожаре в подмосковном Щелкове

В Щелкове Московской области загорелось здание администрации. Площадь возгорания составляет 140 квадратных метров. Тушение продолжается, пожар уже удалось локализовать. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.
Огонь охватил верхние этажи
В ночь на 13 августа в здании администрации города Щелково Московской области произошел крупный пожар. По информации очевидцев, огонь вспыхнул около 3:30 (мск) на верхних этажах здания, расположенного на площади Ленина. Об этом писали местные telegram-каналы. Жители близлежащих домов также сообщили о густом черном дыме и сильном запахе гари, который ощущается в окрестностях.
Площадь — 140 «квадратов»
Журналистам рассказали в экстренных службах, что горит именно здание администрации. Причем огонь распространился на площади 140 квадратных метров, передает РИА Новости.
На месте работают расчеты МЧС и другие экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало.
Пожар локализован, на месте работают специалисты
Спустя около часа с начала происшествия в МЧС по региону подтвердили информацию о пожаре. По данным ведомства, возгорание удалось локализовать на площади 140 квадратных метров в 04:02 (мск). Спустя 17 минут, в 04:19, открытое горение было полностью ликвидировано. В тушении пожара участвовали 19 сотрудников экстренных служб и шесть единиц техники, — сообщили в МЧС.
Там же напомнили жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. При возникновении чрезвычайных ситуаций гражданам рекомендуется обращаться на телефон доверия ведомства по номеру 8-(498)-505-41-70 или по единому номеру спасения 112.
