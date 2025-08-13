Администрация в дыму и гари: что известно о крупном пожаре в подмосковном Щелкове

МЧС: в подмосковном Щелкове горит здание администрации, пожар локализован
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Щелково загорелось здание администрации
В Щелково загорелось здание администрации Фото:

В Щелкове Московской области загорелось здание администрации. Площадь возгорания составляет 140 квадратных метров. Тушение продолжается, пожар уже удалось локализовать. Что известно о происшествии — в материале URA.RU. 

Огонь охватил верхние этажи

В ночь на 13 августа в здании администрации города Щелково Московской области произошел крупный пожар. По информации очевидцев, огонь вспыхнул около 3:30 (мск) на верхних этажах здания, расположенного на площади Ленина. Об этом писали местные telegram-каналы. Жители близлежащих домов также сообщили о густом черном дыме и сильном запахе гари, который ощущается в окрестностях.

Площадь — 140 «квадратов»

В Щелково Московской области загорелось здание администрации. Площадь - 140 квадратных метров
В Щелково Московской области загорелось здание администрации. Площадь - 140 квадратных метров
Фото:

Журналистам рассказали в экстренных службах, что горит именно здание администрации. Причем огонь распространился на площади 140 квадратных метров, передает РИА Новости. 

На месте работают расчеты МЧС и другие экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало.

Пожар локализован, на месте работают специалисты

Очевидцы начали сообщать о возгорании ближе к 03:30 (мск)
Очевидцы начали сообщать о возгорании ближе к 03:30 (мск)
Фото:

Спустя около часа с начала происшествия в МЧС по региону подтвердили информацию о пожаре. По данным ведомства, возгорание удалось локализовать на площади 140 квадратных метров в 04:02 (мск). Спустя 17 минут, в 04:19, открытое горение было полностью ликвидировано. В тушении пожара участвовали 19 сотрудников экстренных служб и шесть единиц техники, — сообщили в МЧС.

Там же напомнили жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. При возникновении чрезвычайных ситуаций гражданам рекомендуется обращаться на телефон доверия ведомства по номеру 8-(498)-505-41-70 или по единому номеру спасения 112.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Щелкове Московской области загорелось здание администрации. Площадь возгорания составляет 140 квадратных метров. Тушение продолжается, пожар уже удалось локализовать. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.  Огонь охватил верхние этажи В ночь на 13 августа в здании администрации города Щелково Московской области произошел крупный пожар. По информации очевидцев, огонь вспыхнул около 3:30 (мск) на верхних этажах здания, расположенного на площади Ленина. Об этом писали местные telegram-каналы. Жители близлежащих домов также сообщили о густом черном дыме и сильном запахе гари, который ощущается в окрестностях. Площадь — 140 «квадратов» Журналистам рассказали в экстренных службах, что горит именно здание администрации. Причем огонь распространился на площади 140 квадратных метров, передает РИА Новости.  На месте работают расчеты МЧС и другие экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало. Пожар локализован, на месте работают специалисты Спустя около часа с начала происшествия в МЧС по региону подтвердили информацию о пожаре. По данным ведомства, возгорание удалось локализовать на площади 140 квадратных метров в 04:02 (мск). Спустя 17 минут, в 04:19, открытое горение было полностью ликвидировано. В тушении пожара участвовали 19 сотрудников экстренных служб и шесть единиц техники, — сообщили в МЧС. Там же напомнили жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. При возникновении чрезвычайных ситуаций гражданам рекомендуется обращаться на телефон доверия ведомства по номеру 8-(498)-505-41-70 или по единому номеру спасения 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...