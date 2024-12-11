Минфин готовится принять «контрмеры» из-за глобальной налоговой реформы

Министерство финансов может принять «контрмеры», в случае если налог с «российской налоговой базы» будет уплачиваться за рубежом в рамках глобальной налоговой реформы. Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
«Аналитическая работа ведется. По итогам 2024 года мы будем внимательно изучать налоговые декларации компаний, которые потенциально могут попасть под Pillar 2, и если увидим, что в 2024 году компания заплатила налог с российской налоговой базы не в России, то будем предпринимать контрмеры», — заявил Сазанов. Его слова приводит РБК.
В 2021 году стартовала налоговая реформа Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и G20, предполагающая введение «глобального минимального налога» в размере 15%. Механизм Pillar 2 включает единые правила расчета корпоративного налога для международных групп компаний (МГК).
При присоединении России к этим правилам, компании с холдингами в России будут обязаны доплачивать налог в бюджет, если прибыль в других странах облагается по ставкам ниже 15%. Если российская компания облагается налогом ниже этой ставки, другие юрисдикции смогут добирать недоплаты, подчеркнул Сазанов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.