Минфин готовится принять «контрмеры» из-за глобальной налоговой реформы

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Сазанов заявил, что Минфин оценит необходимость налоговых изменений к середине 2025 года
Сазанов заявил, что Минфин оценит необходимость налоговых изменений к середине 2025 года Фото:

Министерство финансов может принять «контрмеры», в случае если налог с «российской налоговой базы» будет уплачиваться за рубежом в рамках глобальной налоговой реформы. Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

«Аналитическая работа ведется. По итогам 2024 года мы будем внимательно изучать налоговые декларации компаний, которые потенциально могут попасть под Pillar 2, и если увидим, что в 2024 году компания заплатила налог с российской налоговой базы не в России, то будем предпринимать контрмеры», — заявил Сазанов. Его слова приводит РБК.

В 2021 году стартовала налоговая реформа Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и G20, предполагающая введение «глобального минимального налога» в размере 15%. Механизм Pillar 2 включает единые правила расчета корпоративного налога для международных групп компаний (МГК).

При присоединении России к этим правилам, компании с холдингами в России будут обязаны доплачивать налог в бюджет, если прибыль в других странах облагается по ставкам ниже 15%. Если российская компания облагается налогом ниже этой ставки, другие юрисдикции смогут добирать недоплаты, подчеркнул Сазанов.

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Министерство финансов может принять «контрмеры», в случае если налог с «российской налоговой базы» будет уплачиваться за рубежом в рамках глобальной налоговой реформы. Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель министра финансов Алексей Сазанов. «Аналитическая работа ведется. По итогам 2024 года мы будем внимательно изучать налоговые декларации компаний, которые потенциально могут попасть под Pillar 2, и если увидим, что в 2024 году компания заплатила налог с российской налоговой базы не в России, то будем предпринимать контрмеры», — заявил Сазанов. Его слова приводит РБК. В 2021 году стартовала налоговая реформа Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и G20, предполагающая введение «глобального минимального налога» в размере 15%. Механизм Pillar 2 включает единые правила расчета корпоративного налога для международных групп компаний (МГК). При присоединении России к этим правилам, компании с холдингами в России будут обязаны доплачивать налог в бюджет, если прибыль в других странах облагается по ставкам ниже 15%. Если российская компания облагается налогом ниже этой ставки, другие юрисдикции смогут добирать недоплаты, подчеркнул Сазанов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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