Эпоха герпеса: чем опасен вирус и может ли он исчезнуть навсегда

Герпес — одна из самых распространенных вирусных инфекций в мире. По данным ВОЗ, им заражено более 90% населения планеты. Несмотря на широкую известность, об этом заболевании ходит много мифов и заблуждений. Может ли герпес полностью исчезнуть из организма, как снизить частоту рецидивов, чем опасны герпетические инфекции при беременности, а также о причинах, проявлениях, методах диагностики и лечения этого коварного вируса — подробнее в материале URA.RU.
Типы герпеса и их особенности
Существует 8 типов вируса герпеса, которые могут заразить человека:
- Вирус простого герпеса 1 типа (ВПГ-1) — наиболее распространённый представитель семейства. Его носителями являются до 90% взрослых людей. ВПГ-1 передается преимущественно бытовым путем и вызывает характерные высыпания на губах, крыльях носа, коже лица — «простуду». Кроме того, он может поражать глаза (офтальмогерпес), центральную нервную систему (энцефалит, менингит). У людей с ослабленным иммунитетом ВПГ-1 иногда провоцирует генитальный герпес.
- Вирус простого герпеса 2 типа (ВПГ-2) — «специализируется» на половой системе. Вызывает генитальный герпес — болезненные высыпания на половых органах и в области промежности. Передается половым путем или от инфицированной матери ребенку при родах. После заражения ВПГ-2 проникает в нервные ганглии и остается там пожизненно. Периодически реактивируясь, он провоцирует рецидивы болезни. Генитальный герпес увеличивает риск заражения ВИЧ-инфекцией и развития рака шейки матки.
- Вирус ветряной оспы и опоясывающего герпеса (VZV) известен каждому с детства. Ветрянка чаще всего поражает детей и подростков, вызывая характерную сыпь по всему телу. В большинстве случаев заболевание проходит без осложнений и оставляет после себя стойкий иммунитет. Однако вирус никуда не исчезает, а «засыпает» в нервных ганглиях. При ослаблении защитных сил организма, часто — в пожилом возрасте, он может «проснуться» и вызвать опоясывающий лишай (herpes zoster). Это болезненные высыпания по ходу нервов, которые могут сохраняться несколько недель и оставлять после себя стойкий болевой синдром.
- Вирус Эпштейна-Барр (EBV) — один из самых «успешных» представителей семейства герпесвирусов. Инфицировано им более 90% населения Земли. EBV — возбудитель инфекционного мононуклеоза, или «болезни поцелуев». Заражение обычно происходит в подростковом или молодом возрасте воздушно-капельным или контактным путем. Мононуклеоз проявляется лихорадкой, тонзиллитом, увеличением лимфоузлов и печени. В большинстве случаев он протекает доброкачественно, но иногда дает серьезные осложнения. Кроме того, EBV связывают с некоторыми онкологическими заболеваниями — лимфомой Беркитта, назофарингеальной карциномой, лимфомой Ходжкина, раком желудка.
- Цитомегаловирус (CMV) получил свок название из-за способности сильно увеличивать размер поражённых клеток. Более половины населения инфицировано этим вирусом. У здоровых людей первичное заражение CMV обычно протекает бессимптомно или в виде лёгкого ОРЗ. Однако вирус остаётся в организме и может реактивироваться при беременности и иммунодефицитах. Врождённая цитомегалия — одна из главных причин нарушений развития и инвалидизации детей (тугоухость, поражения ЦНС, пороки внутренних органов). У людей с ВИЧ-инфекцией или после трансплантации органов CMV вызывает тяжёлые генерализованные процессы с поражением лёгких, печени, ЖКТ, сетчатки глаз.
- Вирус герпеса человека 6 типа (HHV-6) известен как возбудитель внезапной экзантемы (розеолы) у детей. Это относительно безобидное заболевание, которое проявляется высокой температурой и сыпью на коже. Иногда HHV-6 вызывает более серьёзные проблемы — энцефалит, гепатит, синдром хронической усталости. Как и другие герпесвирусы, HHV-6 пожизненно персистирует в организме и может реактивироваться при иммунодефицитах.
- Вирус герпеса человека 7 типа (HHV-7) по своим свойствам похож на HHV-6, но изучен гораздо меньше. Известно, что он тоже вызывает внезапную экзантему у детей и синдром хронической усталости у взрослых. Кроме того, HHV-7 обнаруживают при некоторых демиелинизирующих заболеваниях нервной системы, таких как рассеянный склероз.
- Вирус герпеса человека 8 типа (HHV-8) — самый «молодой» представитель семейства, открытый в 1994 году. Наиболее известен своей связью с саркомой Капоши — злокачественной опухолью кровеносных сосудов, которая часто развивается у больных СПИДом. Кроме того, HHV-8 вызывает некоторые лимфопролиферативные заболевания и поражение слюнных желёз. Передаётся половым путём, при переливании крови, трансплантации органов, возможно — со слюной.
Как передается вирус герпеса
Заразиться герпесом можно при непосредственном контакте с больным человеком, а также через предметы обихода. ВПГ-1 передается в основном через оральный контакт — при поцелуях, использовании общей посуды. ВПГ-2 передается преимущественно половым путем. Возможна передача вируса и от матери ребенку — внутриутробно, при родах или грудном вскармливании.
Факторы, провоцирующие обострение герпеса:
- переохлаждение или перегревание
- ОРВИ и другие инфекции
- стресс, переутомление
- гормональные сбои
- травмы и операции
- УФ-облучение
- иммунодефициты
Где на теле высыпает герпес: симптомы
Признаки герпеса зависят от локализации процесса, возраста больного и состояния его иммунитета. Простой герпес проявляется характерными высыпаниями — сгруппированными пузырьками с прозрачным содержимым на покрасневшем основании. Перед появлением сыпи человек может ощущать зуд, жжение, недомогание.
У детей герпес часто дебютирует герпетическим стоматитом — появляются болезненные высыпания во рту, на деснах, губах, повышается температура, нарушается общее состояние. У взрослых первичный герпес обычно протекает с более выраженной интоксикацией, увеличением лимфоузлов.
Генитальный герпес сопровождается зудом, жжением, болями в области гениталий, выделениями из половых путей. На половых органах, промежности появляются характерные герпетические высыпания, которые могут изъязвляться. Процесс сопровождается увеличением паховых лимфоузлов.
Опоясывающий лишай начинается с боли и чувствительных нарушений по ходу пораженного нерва. Затем по этому же ходу возникают пузырьки, наполненные вначале прозрачной, а потом мутной жидкостью. Боли могут сохраняться несколько месяцев.
Герпетические нейроинфекции, особенно с поражением оболочек или ткани головного мозга, протекают наиболее тяжело. Возникает высокая температура, головные боли, напряжение затылочных мышц, психомоторное возбуждение. Без своевременной терапии эти состояния могут привести к инвалидизации или смерти.
При офтальмогерпесе развивается покраснение глаза, блефаро- или кератоконъюнктивит, эрозии роговицы. Процесс сопровождается светобоязнью, слезотечением, снижением зрения.
Диагностика герпетической инфекции
Типичные случаи герпеса диагностируются на основании клинических проявлений и истории болезни. Характерно волнообразное течение с чередованием обострений и ремиссий. При атипичных формах необходимы лабораторные исследования:
- клинический и биохимический анализы крови
- клинический анализ мочи
- ПЦР биологического материала для выявления ДНК вируса
- ИФА для определения антител к вирусу герпеса
- При поражении нервной системы — люмбальная пункция с исследованием ликвора
- Для оценки состояния внутренних органов могут применяться УЗИ, КТ, МРТ
Чем лечить герпес
Полностью излечить герпес невозможно — вирус пожизненно остается в организме. Но можно облегчить симптомы, снизить частоту обострений и предотвратить осложнения. Основные препараты для лечения герпеса — противовирусные:
- ацикловир и его аналоги
- валацикловир
- фамцикловир. Они блокируют размножение вируса. Применяются местно в виде мазей и системно в форме таблеток
Для стимуляции иммунитета назначают интерфероны и индукторы интерферона. Дозировки и длительность курса зависят от тяжести процесса. При легких формах достаточно местной терапии, при распространённых поражениях и осложнениях необходимо системное лечение в условиях стационара.
Важный компонент терапии — повышение защитных сил организма. Для этого применяют витамины, адаптогены, иммуномодуляторы. Необходима также коррекция сопутствующих заболеваний и состояний, провоцирующих рецидивы герпеса.
Профилактика герпеса
Для предотвращения заражения герпесом важно соблюдать правила гигиены, избегать тесных контактов с людьми, у которых есть высыпания. Зараженным герпесом нельзя целовать и прикасаться к людям. Если заражение уже произошло, нужно вести здоровый образ жизни, укреплять иммунитет, отказаться от вредных привычек. Это поможет удерживать вирус в неактивном состоянии.
Своевременное обращение к врачу и адекватная терапия помогут предотвратить распространение инфекции и развитие осложнений. При частых рецидивах герпеса показаны длительные курсы противовирусных препаратов.
Беременным женщинам с генитальным герпесом важно информировать врача о своем диагнозе. При высоком риске инфицирования плода может потребоваться профилактическое кесарево сечение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.