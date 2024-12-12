Первый в Пермском крае Музей горного дела откроется в Кунгуре

В Пермском крае на территории Кунгурской ледяной пещеры откроется Музей горного дела. В пяти его залах гостям расскажут о добыче угля, калийных солей, алмазном и золотом промысле, производстве меди и гипса.
«Открытие Музея горного дела Пермского края, безусловно, событие всероссийского уровня. Выставочный проект музея ставит своей целью раскрыть перед посетителями тайны подземного мира и практическое использование недр на благо человека и влияние этих открытий на развитие человеческой цивилизации», — рассказал профессор Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук Александр Барях. Его слова приведены на сайте учреждения.
Торжественное открытие Музея горного дела состоится 20 декабря. Оно пройдет на территории туристического комплекса «Сталагмит».
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