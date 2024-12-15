Зарубин показал кадры общения Путина с Героями России

Российский президент Владимир Путин продолжает общаться с российскими бойцами лично. Как подчеркнул сам глава, в ходе общения он пытается выделить ключевые проблемные вопросы, которые волнуют солдат, чтобы оперативно поспособствовать их решению. Соответствующие кадры привел журналист Павел Зарубин.
«Куда не приеду, не общаясь с военными ребятами, на колясках сидят, спрашиваю, есть вопросы? Они отвечают: „Нет. Никак нет“. Потом начинаешь объяснять, есть ли проблема, оказывается, их немало. Ну, ладно, занимаюсь», — отметил президент страны в разговоре с Героями Российской Федерации. Соответствующие кадры у себя в telegram-канале опубликовал Зарубин.
На видео также видно и слышно, как Путин обещает Елене Гавриленко — вдове Героя России, командира казачьего разведывательного отряда «Аксай» Владимира Гавриленко, переговорить с ней лично. Сам Зарубин отмечает, что о некоторых вещах следует общаться вживую, без камер.
Встреча Путина с Героями России проходила 9 декабря, в День героев Отечества. Президент в тот день вручал медали «Золотая Звезда» Героям России.
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