Зарубин показал кадры общения Путина с Героями России

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Владимир Путин пообщался вживую с Героями России, пообещав решить их проблемы
Владимир Путин пообщался вживую с Героями России, пообещав решить их проблемы Фото:

Российский президент Владимир Путин продолжает общаться с российскими бойцами лично. Как подчеркнул сам глава, в ходе общения он пытается выделить ключевые проблемные вопросы, которые волнуют солдат, чтобы оперативно поспособствовать их решению. Соответствующие кадры привел журналист Павел Зарубин. 

«Куда не приеду, не общаясь с военными ребятами, на колясках сидят, спрашиваю, есть вопросы? Они отвечают: „Нет. Никак нет“. Потом начинаешь объяснять, есть ли проблема, оказывается, их немало. Ну, ладно, занимаюсь», — отметил президент страны в разговоре с Героями Российской Федерации. Соответствующие кадры у себя в telegram-канале опубликовал Зарубин.

На видео также видно и слышно, как Путин обещает Елене Гавриленко — вдове Героя России, командира казачьего разведывательного отряда «Аксай» Владимира Гавриленко, переговорить с ней лично. Сам Зарубин отмечает, что о некоторых вещах следует общаться вживую, без камер. 

Встреча Путина с Героями России проходила 9 декабря, в День героев Отечества. Президент в тот день вручал медали «Золотая Звезда» Героям России.

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Российский президент Владимир Путин продолжает общаться с российскими бойцами лично. Как подчеркнул сам глава, в ходе общения он пытается выделить ключевые проблемные вопросы, которые волнуют солдат, чтобы оперативно поспособствовать их решению. Соответствующие кадры привел журналист Павел Зарубин.  «Куда не приеду, не общаясь с военными ребятами, на колясках сидят, спрашиваю, есть вопросы? Они отвечают: „Нет. Никак нет“. Потом начинаешь объяснять, есть ли проблема, оказывается, их немало. Ну, ладно, занимаюсь», — отметил президент страны в разговоре с Героями Российской Федерации. Соответствующие кадры у себя в telegram-канале опубликовал Зарубин. На видео также видно и слышно, как Путин обещает Елене Гавриленко — вдове Героя России, командира казачьего разведывательного отряда «Аксай» Владимира Гавриленко, переговорить с ней лично. Сам Зарубин отмечает, что о некоторых вещах следует общаться вживую, без камер.  Встреча Путина с Героями России проходила 9 декабря, в День героев Отечества. Президент в тот день вручал медали «Золотая Звезда» Героям России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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