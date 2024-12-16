16 декабря 2024

ФСБ задержала в Екатеринбурге 5 человек, передавших 11,5 млн чиновнику

В Екатеринбурге возбудили 5 уголовных дел о крупной взятке сотруднику МУГИСО
© Служба новостей «URA.RU»
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Неустановленным пока остается один фигурант — взявший деньги Фото:

Оперативники регионального УФСБ совместно с отделом экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД вычислили и задержали пятерых человек, которые передали взятку суммой 11,5 млн рублей неустановленному пока сотруднику министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО). Возбуждено пять уголовных дел, рассказал URA.RU источник.

«У женщины — индивидуального предпринимателя — возникла необходимость оформить документы на техническое здание, которое она построила на границе ее участка с территорией общего пользования в поселке Шувакиш. Она обратилась за помощью к знакомой, которая имеет большие связи в разных кругах. Та, в свою очередь, подключила сотрудника прокуратуры Кировского района. Прокурор вышел на связь с еще двумя людьми», — описал длинную цепочку собеседник агентства.

Сначала предпринимательнице пообещали помочь в решении вопроса за 6 млн рублей, позже сумма выросла до 11,5 млн. Эти деньги в течении трех лет женщина передавала частями через четырех посредников некому лицу в МУГИСО, который должен был поспособствовать оформлению документов. «Однако преступление было раскрыто, все причастные дали признательные показания и сейчас находятся под подпиской о невыезде», — добавил источник.

Возбуждены уголовные дела по статьям ч.5 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки в особо крупном размере» и ч.4 ст. 291.1 УК РФ — «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере». В пресс-службе свердловского управления ФСБ воздержались от комментария.

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Оперативники регионального УФСБ совместно с отделом экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД вычислили и задержали пятерых человек, которые передали взятку суммой 11,5 млн рублей неустановленному пока сотруднику министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО). Возбуждено пять уголовных дел, рассказал URA.RU источник. «У женщины — индивидуального предпринимателя — возникла необходимость оформить документы на техническое здание, которое она построила на границе ее участка с территорией общего пользования в поселке Шувакиш. Она обратилась за помощью к знакомой, которая имеет большие связи в разных кругах. Та, в свою очередь, подключила сотрудника прокуратуры Кировского района. Прокурор вышел на связь с еще двумя людьми», — описал длинную цепочку собеседник агентства. Сначала предпринимательнице пообещали помочь в решении вопроса за 6 млн рублей, позже сумма выросла до 11,5 млн. Эти деньги в течении трех лет женщина передавала частями через четырех посредников некому лицу в МУГИСО, который должен был поспособствовать оформлению документов. «Однако преступление было раскрыто, все причастные дали признательные показания и сейчас находятся под подпиской о невыезде», — добавил источник. Возбуждены уголовные дела по статьям ч.5 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки в особо крупном размере» и ч.4 ст. 291.1 УК РФ — «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере». В пресс-службе свердловского управления ФСБ воздержались от комментария.
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