17 декабря 2024

В Челябинске в ноябре зафиксирован острый дефицит курьеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на курьеров перед Новым годом в Челябинске вырос больше, чем вдвое
Спрос на курьеров перед Новым годом в Челябинске вырос больше, чем вдвое Фото:

В Челябинске в ноябре 2024 года спрос на курьеров вырос больше, чем вдвое. Причина в том, что в преддверии праздников горожане часто отправляют с помощью курьеров подарки родным и близким. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».

«Челябинцы чаще делегируют доставку подарков по городу курьерам для экономии собственного времени и для увеличения охвата среди получателей. Услуги курьеров одинаково востребованы как у юридических, так и у физических лиц. Накануне новогодних праздников спрос на услуги курьеров в Челябинске вырос на 117%», — сообщили в пресс-службе.

В целом по России чаще всего курьеров накануне Нового года заказывают жители Краснодара, Ростова-на-Дону, Омска, Уфы и Екатеринбурга. При этом сильнее всего в ноябре 2024 года спрос на курьеров вырос в Ярославской области. Потребность в специалистах увеличилась там в четыре раза.

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В Челябинске в ноябре 2024 года спрос на курьеров вырос больше, чем вдвое. Причина в том, что в преддверии праздников горожане часто отправляют с помощью курьеров подарки родным и близким. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «Челябинцы чаще делегируют доставку подарков по городу курьерам для экономии собственного времени и для увеличения охвата среди получателей. Услуги курьеров одинаково востребованы как у юридических, так и у физических лиц. Накануне новогодних праздников спрос на услуги курьеров в Челябинске вырос на 117%», — сообщили в пресс-службе. В целом по России чаще всего курьеров накануне Нового года заказывают жители Краснодара, Ростова-на-Дону, Омска, Уфы и Екатеринбурга. При этом сильнее всего в ноябре 2024 года спрос на курьеров вырос в Ярославской области. Потребность в специалистах увеличилась там в четыре раза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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