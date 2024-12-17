В Челябинске в ноябре зафиксирован острый дефицит курьеров

В Челябинске в ноябре 2024 года спрос на курьеров вырос больше, чем вдвое. Причина в том, что в преддверии праздников горожане часто отправляют с помощью курьеров подарки родным и близким. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».
«Челябинцы чаще делегируют доставку подарков по городу курьерам для экономии собственного времени и для увеличения охвата среди получателей. Услуги курьеров одинаково востребованы как у юридических, так и у физических лиц. Накануне новогодних праздников спрос на услуги курьеров в Челябинске вырос на 117%», — сообщили в пресс-службе.
В целом по России чаще всего курьеров накануне Нового года заказывают жители Краснодара, Ростова-на-Дону, Омска, Уфы и Екатеринбурга. При этом сильнее всего в ноябре 2024 года спрос на курьеров вырос в Ярославской области. Потребность в специалистах увеличилась там в четыре раза.
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