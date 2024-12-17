17 декабря 2024

Житель ХМАО отсудил компенсацию у туроператора за испорченный отдых в Турции

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель ХМАО отсудил у турфирмы компенсацию за испорченный отдых в Турции
Житель ХМАО отсудил у турфирмы компенсацию за испорченный отдых в Турции Фото:

Житель Советского (ХМАО) отсудил компенсацию у туроператора за испорченную поездку в Турцию. Роспотребнадзор ХМАО сообщил, что турфирма не оплатила пять ночей проживания в отеле, из-за чего югорчанину пришлось доплатить 130 тысяч рублей.

«Житель ХМАО заключил договор с туроператором на тур в Турцию, но из-за неоплаты туроператором пяти ночей в отеле потребитель понес дополнительные расходы в размере 129 116 рублей. Советский районный суд ХМАО вынес решение о взыскании в пользу потребителя 329 040 рублей, включая дополнительные расходы по договору о реализации туристского продукта, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя», — сообщил Роспотребнадзор ХМАО на официальном сайте.

Тур включал поездку в Турцию с проездными документами по маршруту Екатеринбург — Анталия — Екатеринбург, проживание в отеле с питанием «всё включено» и трансфер на автобусе. Общая стоимость тура составила 265 000 рублей.

По прибытии в Турцию турист обнаружил, что туроператор не оплатил пять ночей проживания в отеле. Югорчанин обратился с жалобой в Роспотребнадзор и отправил претензию туроператору. После того как предприниматель не ответил на обращение, сотрудники Роспотребнадзора составили исковое заявление в суд.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair выплатила 200 тысяч рублей пассажирам за испорченный отдых. Жителей ХМАО не посадили на самолет из-за замены борта.

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Житель Советского (ХМАО) отсудил компенсацию у туроператора за испорченную поездку в Турцию. Роспотребнадзор ХМАО сообщил, что турфирма не оплатила пять ночей проживания в отеле, из-за чего югорчанину пришлось доплатить 130 тысяч рублей. «Житель ХМАО заключил договор с туроператором на тур в Турцию, но из-за неоплаты туроператором пяти ночей в отеле потребитель понес дополнительные расходы в размере 129 116 рублей. Советский районный суд ХМАО вынес решение о взыскании в пользу потребителя 329 040 рублей, включая дополнительные расходы по договору о реализации туристского продукта, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя», — сообщил Роспотребнадзор ХМАО на официальном сайте. Тур включал поездку в Турцию с проездными документами по маршруту Екатеринбург — Анталия — Екатеринбург, проживание в отеле с питанием «всё включено» и трансфер на автобусе. Общая стоимость тура составила 265 000 рублей. По прибытии в Турцию турист обнаружил, что туроператор не оплатил пять ночей проживания в отеле. Югорчанин обратился с жалобой в Роспотребнадзор и отправил претензию туроператору. После того как предприниматель не ответил на обращение, сотрудники Роспотребнадзора составили исковое заявление в суд. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair выплатила 200 тысяч рублей пассажирам за испорченный отдых. Жителей ХМАО не посадили на самолет из-за замены борта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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