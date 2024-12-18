18 декабря 2024

Посланник Трампа по Украине заявил, что конфликт могут завершить уже в этом году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По мнению республиканца, Трамп обладает ресурсами и энергией для переговоров о мире
По мнению республиканца, Трамп обладает ресурсами и энергией для переговоров о мире Фото:

Кит Келлог, будущий спецпосланник США по Украине выразил мнение, что у избранного президента Дональда Трампа есть необходимые навыки, ресурсы и энергия для разрешения военного конфликта между Москвой и Киевом. По его словам, Трамп мог бы урегулировать этот конфликт до конца текущего года. Об этом республиканец заявил в интервью для Fox Business.

«Я думаю, [что это произойдет] в нынешнем году. Я думаю, у него есть необходимые способности и возможности для этого», — сказал Кит Келлог Fox Business.

Республиканец также отметил, что «небольшой прогресс» в этом вопросе уже достигнут. Кит Келлог собирается в январе посетить Киев, чтобы ускорить конец конфликта, а также побывать в Москве. В Кремле отметили, что контактов с командой Трампа на эту тему не было.

Назначение Кита Келлога спецпосланником по Украине в команде избранного президента США Дональда Трампа сопровождается активными планами по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. В январе 2025 года Келлог посетит Киев и другие европейские столицы, чтобы обсудить возможности мирного решения. Эти действия следуют за обращением Трампа к президенту Украины с призывом к подготовке мирного договора.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кит Келлог, будущий спецпосланник США по Украине выразил мнение, что у избранного президента Дональда Трампа есть необходимые навыки, ресурсы и энергия для разрешения военного конфликта между Москвой и Киевом. По его словам, Трамп мог бы урегулировать этот конфликт до конца текущего года. Об этом республиканец заявил в интервью для Fox Business. «Я думаю, [что это произойдет] в нынешнем году. Я думаю, у него есть необходимые способности и возможности для этого», — сказал Кит Келлог Fox Business. Республиканец также отметил, что «небольшой прогресс» в этом вопросе уже достигнут. Кит Келлог собирается в январе посетить Киев, чтобы ускорить конец конфликта, а также побывать в Москве. В Кремле отметили, что контактов с командой Трампа на эту тему не было. Назначение Кита Келлога спецпосланником по Украине в команде избранного президента США Дональда Трампа сопровождается активными планами по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. В январе 2025 года Келлог посетит Киев и другие европейские столицы, чтобы обсудить возможности мирного решения. Эти действия следуют за обращением Трампа к президенту Украины с призывом к подготовке мирного договора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...