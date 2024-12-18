Кит Келлог, будущий спецпосланник США по Украине выразил мнение, что у избранного президента Дональда Трампа есть необходимые навыки, ресурсы и энергия для разрешения военного конфликта между Москвой и Киевом. По его словам, Трамп мог бы урегулировать этот конфликт до конца текущего года. Об этом республиканец заявил в интервью для Fox Business.
«Я думаю, [что это произойдет] в нынешнем году. Я думаю, у него есть необходимые способности и возможности для этого», — сказал Кит Келлог Fox Business.
Республиканец также отметил, что «небольшой прогресс» в этом вопросе уже достигнут. Кит Келлог собирается в январе посетить Киев, чтобы ускорить конец конфликта, а также побывать в Москве. В Кремле отметили, что контактов с командой Трампа на эту тему не было.
Назначение Кита Келлога спецпосланником по Украине в команде избранного президента США Дональда Трампа сопровождается активными планами по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. В январе 2025 года Келлог посетит Киев и другие европейские столицы, чтобы обсудить возможности мирного решения. Эти действия следуют за обращением Трампа к президенту Украины с призывом к подготовке мирного договора.
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