18 декабря 2024

Свердловским мэрам озвучили ключевую задачу перед выборами-2026

Оценивать эффективность свердловских мэров будут по обратной связи
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Двадцать восьмое заседание Пермской городской думы VII созыва. Пермь, конференция, телефон, чиновник, ноги, зал заседания, руки
Чиновникам сказали быть активнее в Сети Фото:

Главам свердловских городов приказали наладить обратную связь с населением перед выборами в Госдуму и заксобрание 2026 года. Об этом URA.RU сообщили два участника предновогоднего совещания с мэрами под руководством губернатора Евгения Куйвашева, которое прошло днем 18 декабря.

«Было сказано, что один из ключевых инструментов взаимодействия с обществом и поддержания уровня доверия к власти на местах — „Платформа обратной связи“ (ПОС, работает на базе „Госуслуг“ — прим. ред.). Необходимо активно ею пользоваться, продвигать через нее свои проекты», — поделился один из собеседников. По его словам, установку транслировал политический вице-губернатор Олег Чемезов.

Этот же источник со ссылкой на Чемезова обозначил, что со временем ПОС «может прийти на замену традиционным СМИ», потому и надо уделять этой технологии особое внимание. «Так же важны и госпаблики. Про них тоже велено не забывать», — добавил собеседник.

Другой источник рассказал, что Чемезов якобы пригрозил главам, которые не будут пользоваться ПОС и развивать официальные страницы в соцсетях, увольнением. Третий собеседник агентства, присутствовавший при разговоре, сказал, что такого не слышал.

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Главам свердловских городов приказали наладить обратную связь с населением перед выборами в Госдуму и заксобрание 2026 года. Об этом URA.RU сообщили два участника предновогоднего совещания с мэрами под руководством губернатора Евгения Куйвашева, которое прошло днем 18 декабря. «Было сказано, что один из ключевых инструментов взаимодействия с обществом и поддержания уровня доверия к власти на местах — „Платформа обратной связи“ (ПОС, работает на базе „Госуслуг“ — прим. ред.). Необходимо активно ею пользоваться, продвигать через нее свои проекты», — поделился один из собеседников. По его словам, установку транслировал политический вице-губернатор Олег Чемезов. Этот же источник со ссылкой на Чемезова обозначил, что со временем ПОС «может прийти на замену традиционным СМИ», потому и надо уделять этой технологии особое внимание. «Так же важны и госпаблики. Про них тоже велено не забывать», — добавил собеседник. Другой источник рассказал, что Чемезов якобы пригрозил главам, которые не будут пользоваться ПОС и развивать официальные страницы в соцсетях, увольнением. Третий собеседник агентства, присутствовавший при разговоре, сказал, что такого не слышал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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