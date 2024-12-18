Свердловским мэрам озвучили ключевую задачу перед выборами-2026

Оценивать эффективность свердловских мэров будут по обратной связи

19 декабря 2024 в 09:09 Размер текста - 17 +

Чиновникам сказали быть активнее в Сети Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Главам свердловских городов приказали наладить обратную связь с населением перед выборами в Госдуму и заксобрание 2026 года. Об этом URA.RU сообщили два участника предновогоднего совещания с мэрами под руководством губернатора Евгения Куйвашева, которое прошло днем 18 декабря. «Было сказано, что один из ключевых инструментов взаимодействия с обществом и поддержания уровня доверия к власти на местах — „Платформа обратной связи“ (ПОС, работает на базе „Госуслуг“ — прим. ред.). Необходимо активно ею пользоваться, продвигать через нее свои проекты», — поделился один из собеседников. По его словам, установку транслировал политический вице-губернатор Олег Чемезов. Этот же источник со ссылкой на Чемезова обозначил, что со временем ПОС «может прийти на замену традиционным СМИ», потому и надо уделять этой технологии особое внимание. «Так же важны и госпаблики. Про них тоже велено не забывать», — добавил собеседник. Другой источник рассказал, что Чемезов якобы пригрозил главам, которые не будут пользоваться ПОС и развивать официальные страницы в соцсетях, увольнением. Третий собеседник агентства, присутствовавший при разговоре, сказал, что такого не слышал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главам свердловских городов приказали наладить обратную связь с населением перед выборами в Госдуму и заксобрание 2026 года. Об этом URA.RU сообщили два участника предновогоднего совещания с мэрами под руководством губернатора Евгения Куйвашева, которое прошло днем 18 декабря. «Было сказано, что один из ключевых инструментов взаимодействия с обществом и поддержания уровня доверия к власти на местах — „Платформа обратной связи“ (ПОС, работает на базе „Госуслуг“ — прим. ред.). Необходимо активно ею пользоваться, продвигать через нее свои проекты», — поделился один из собеседников. По его словам, установку транслировал политический вице-губернатор Олег Чемезов. Этот же источник со ссылкой на Чемезова обозначил, что со временем ПОС «может прийти на замену традиционным СМИ», потому и надо уделять этой технологии особое внимание. «Так же важны и госпаблики. Про них тоже велено не забывать», — добавил собеседник. Другой источник рассказал, что Чемезов якобы пригрозил главам, которые не будут пользоваться ПОС и развивать официальные страницы в соцсетях, увольнением. Третий собеседник агентства, присутствовавший при разговоре, сказал, что такого не слышал.