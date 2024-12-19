В Свердловской области появился первый мэр — участник СВО. Фото

Главой Туринска стал участник СВО Моисеев

19 декабря 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Прошлый мэр Александр Пузырев на конкурс заявляться не стал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Туринске (Свердловская область) выбрали нового мэра. Им стал участник специальной военной операции, руководитель местного предприятия, депутат-единорос Владимир Моисеев, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Кандидатуру Моисеева в думу представил [управляющий Восточным округом, председатель конкурсной комиссии Николай] Клевец. Депутаты ее поддержали», — поделился собеседник. Моисееву 50 лет. Он родился в Туринске, в 2003 году окончил Уральский государственный педагогический университет. В 2017 году избрался в местную думу от «Единой России», руководит артемовским отделением «Энергосбыта». В зоне СВО служит по контракту. Предыдущий глава Туринска Александр Пузырев на конкурс не заявлялся. Он руководил территорией пять лет, перед отставкой его отметили почетным знаком «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Владимир Моисеев был членом депутатской комиссии по ЖКХ и промышленности, а также по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ Фото с официального городского сайта Туринска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Туринске (Свердловская область) выбрали нового мэра. Им стал участник специальной военной операции, руководитель местного предприятия, депутат-единорос Владимир Моисеев, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Кандидатуру Моисеева в думу представил [управляющий Восточным округом, председатель конкурсной комиссии Николай] Клевец. Депутаты ее поддержали», — поделился собеседник. Моисееву 50 лет. Он родился в Туринске, в 2003 году окончил Уральский государственный педагогический университет. В 2017 году избрался в местную думу от «Единой России», руководит артемовским отделением «Энергосбыта». В зоне СВО служит по контракту. Предыдущий глава Туринска Александр Пузырев на конкурс не заявлялся. Он руководил территорией пять лет, перед отставкой его отметили почетным знаком «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.