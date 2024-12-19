На прямой линии Путина появился вопрос от пермяков про здравоохранение

На прямой линии Владимира Путина появился второй вопрос из Пермского края. Жители попросили президента помочь создать в Перми центр рассеянного склероза.
«В Перми очень не хватает центра рассеянного склероза. Выделено восемь коек в краевой больнице, два врача примерно на две тысячи больных. Помогите», — сообщается в трансляции.
URA.RU отправило запрос в министерство здравоохранения Пермского края. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU рассказывало, что главными темами вопросов из Пермского края на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным стали жилье и коммунальные услуги, здравоохранение, расчет и выплата пенсий. Еще пермяки интересовались вопросами инфраструктуры, а также многодетных и малообеспеченных семей.
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