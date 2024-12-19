На прямой линии Путина появился вопрос от пермяков про здравоохранение

Путина попросили помочь создать в Перми центр рассеянного склероза
© Служба новостей «URA.RU»
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Президента попросили помочь в создании центра рассеянного склероза в Перми
Президента попросили помочь в создании центра рассеянного склероза в Перми Фото:

На прямой линии Владимира Путина появился второй вопрос из Пермского края. Жители попросили президента помочь создать в Перми центр рассеянного склероза.

«В Перми очень не хватает центра рассеянного склероза. Выделено восемь коек в краевой больнице, два врача примерно на две тысячи больных. Помогите», — сообщается в трансляции.

URA.RU отправило запрос в министерство здравоохранения Пермского края. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что главными темами вопросов из Пермского края на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным стали жилье и коммунальные услуги, здравоохранение, расчет и выплата пенсий. Еще пермяки интересовались вопросами инфраструктуры, а также многодетных и малообеспеченных семей.

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На прямой линии Владимира Путина появился второй вопрос из Пермского края. Жители попросили президента помочь создать в Перми центр рассеянного склероза. «В Перми очень не хватает центра рассеянного склероза. Выделено восемь коек в краевой больнице, два врача примерно на две тысячи больных. Помогите», — сообщается в трансляции. URA.RU отправило запрос в министерство здравоохранения Пермского края. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что главными темами вопросов из Пермского края на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным стали жилье и коммунальные услуги, здравоохранение, расчет и выплата пенсий. Еще пермяки интересовались вопросами инфраструктуры, а также многодетных и малообеспеченных семей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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