Какие вопросы больше всего волновали пермяков на прямой линии Путина. Скрин

Пермяки отправили на прямую линию Путина вопросы о ЖКХ и здравоохранении
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки отправили свои вопросы на прямую линию Владимира Путина
Пермяки отправили свои вопросы на прямую линию Владимира Путина Фото:

Главными темами вопросов из Пермского края на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным стали жилье и коммунальные услуги, здравоохранение, расчет и выплата пенсий. Информация об этом содержится в трансляции URA.RU.

«Пермский край. Главные вопросы: жилье и коммунальные услуги, здравоохранение, расчет и выплата пенсий, инфраструктура, вопросы многодетных и малообеспеченных семей», — следует из трансляции.

Владимир Путин проводит прямую линию. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.

На экране показали самые популярные темы вопросов из Пермского края
На экране показали самые популярные темы вопросов из Пермского края
Фото:

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Главными темами вопросов из Пермского края на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным стали жилье и коммунальные услуги, здравоохранение, расчет и выплата пенсий. Информация об этом содержится в трансляции URA.RU. «Пермский край. Главные вопросы: жилье и коммунальные услуги, здравоохранение, расчет и выплата пенсий, инфраструктура, вопросы многодетных и малообеспеченных семей», — следует из трансляции. Владимир Путин проводит прямую линию. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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