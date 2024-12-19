Пермяки отправили свои вопросы на прямую линию Владимира Путина
Главными темами вопросов из Пермского края на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным стали жилье и коммунальные услуги, здравоохранение, расчет и выплата пенсий. Информация об этом содержится в трансляции URA.RU.
«Пермский край. Главные вопросы: жилье и коммунальные услуги, здравоохранение, расчет и выплата пенсий, инфраструктура, вопросы многодетных и малообеспеченных семей», — следует из трансляции.
Владимир Путин проводит прямую линию. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
На экране показали самые популярные темы вопросов из Пермского края
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