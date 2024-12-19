В Абхазии приняли экстренные меры после стрельбы у парламента

В Абхазии объявлен план-перехват после инцидента со стрельбой у парламента. По информации местных правоохранительных органов, после происшествия были усилены меры безопасности, включая контроль на государственных границах и усиление постов ГАИ вдоль трассы Псоу-Ингур.
«В Абхазии объявлен план-перехват после стрельбы у парламента», — передает telegram-канал «АИАШАРА». Отмечается, что в рамках оперативных мероприятий задействованы работники УВД города Сухум и ОВД Гулрыпшского района, а также силовые структуры центрального аппарата ведомства. Оба выезда из республики заблокированы.
Стрельба возле парламента Абхазии произошла 19 декабря во время заседания комитета, где обсуждался вопрос о полном запрете майнинга криптовалют. В процессе дебатов между депутатами Адгуром Харазия и Каном Кварчия возник конфликт, в результате которого Адгур достал огнестрельное оружие и сделал несколько выстрелов в Кана. Вахтанг Голандзия, пытаясь прекратить конфликт, был убит. По данному факту правоохранительные органы начали расследование.
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