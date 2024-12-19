Депутат ранил соратников и скрылся: что известно о ситуации со стрельбой в Абхазии

Прокуратура Абхазии сообщила о стрельбе у парламента
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Подозреваемым в перестрелке стал депутат Харазия
Подозреваемым в перестрелке стал депутат Харазия Фото:
новость из сюжета
У парламента в Абхазии прозвучала стрельба, пострадали депутаты

В Абхазии возле здания парламента произошла стрельба 19 декабря. В результате инцидента погиб депутат Вахтанг Голандзия. Подозреваемый в стрельбе депутат Адгур Харазия скрылся с места преступления. Что известно о ситуации к этому часу — в материале URA.RU.

Почему произошла стрельба

По данным СМИ, инцидент со стрельбой произошел в парламенте во время рассмотрения законопроекта, направленного на запрет майнинга. В процессе дебатов между депутатами Адгуром Харазия и Каном Кварчия возник конфликт, в результате которого Адгур достал огнестрельное оружие и сделал несколько выстрелов в Кана. Вахтанг Голандзия, пытаясь прекратить конфликт, был убит.

Кто пострадал в результате стрельбы

В пресс-службе регионального Минздрава подтвердили, что в результате перестрелки погиб депутат Вахтанг Голандзия. Другой депутат Кан Кварчия был госпитализирован с ранением левого плеча и волосистой части головы. 

Что известно о депутате, который открыл огонь 

Адгур Харазия ранее уже был замечен в подобном инциденте в 2020 году. Тогда против него было возбуждено уголовное дело. Однако сейчас ему удалось скрыться с места преступления.  

По факту стрельбы в Абхазии возбуждено уголовное дело

По факту произошедшего было начато расследование. Возбуждено дело. Глава страны Бадра Гунба уже заслушал информацию о перестрелке возле здания парламента и посетил Республиканскую больницу, где ему подтвердили смерть депутата. По его словам, сейчас уже принимаются все необходимые меры.

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В Абхазии возле здания парламента произошла стрельба 19 декабря. В результате инцидента погиб депутат Вахтанг Голандзия. Подозреваемый в стрельбе депутат Адгур Харазия скрылся с места преступления. Что известно о ситуации к этому часу — в материале URA.RU. Почему произошла стрельба По данным СМИ, инцидент со стрельбой произошел в парламенте во время рассмотрения законопроекта, направленного на запрет майнинга. В процессе дебатов между депутатами Адгуром Харазия и Каном Кварчия возник конфликт, в результате которого Адгур достал огнестрельное оружие и сделал несколько выстрелов в Кана. Вахтанг Голандзия, пытаясь прекратить конфликт, был убит. Кто пострадал в результате стрельбы В пресс-службе регионального Минздрава подтвердили, что в результате перестрелки погиб депутат Вахтанг Голандзия. Другой депутат Кан Кварчия был госпитализирован с ранением левого плеча и волосистой части головы.  Что известно о депутате, который открыл огонь  Адгур Харазия ранее уже был замечен в подобном инциденте в 2020 году. Тогда против него было возбуждено уголовное дело. Однако сейчас ему удалось скрыться с места преступления.   По факту стрельбы в Абхазии возбуждено уголовное дело По факту произошедшего было начато расследование. Возбуждено дело. Глава страны Бадра Гунба уже заслушал информацию о перестрелке возле здания парламента и посетил Республиканскую больницу, где ему подтвердили смерть депутата. По его словам, сейчас уже принимаются все необходимые меры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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