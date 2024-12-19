В Южноуральске за четыре дня выпала почти месячная норма осадков

В Южноуральске Челябинской области за четыре дня выпала почти месячная норма осадков. О влиянии циклона на уровень снежного покрова рассказали синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«Вся рабочая неделя была достаточно снежной сначала под воздействием атмосферных фронтов на периферии Северо-Атлантического циклона, а затем с приходом циклона с территории Поволжья, что отразилось на приросте снежного покрова. Наибольшее количество было отмечено в Южноуральске, где за период с 16 по 20 декабря выпало 88% от месячной нормы», — уточнили метеорологи.
По данным ЦГМС, в регионе суммарно выпало от 3,6 до 21,8 мм осадков. В челябинске высота снежного покрова выросла до 20 сантиметров, в Златоусте — до 34 сантиметров. Синоптики пояснили, что в зависимости от структуры снега один миллиметр осадков в жидком эквиваленте может соответствовать 1—1,5 сантиметров снежного покрова. Все зависит от величины снежинки: чем больше отдельная снежинка, тем рыхлее и выше получаются сугробы.
Ранее синоптики предупреждали, что с 16 декабря на регион обрушится циклон с обильными снегопадами. Мэр Челябинска Алексей Лошкин вывел на улицы всю коммунальную технику и лично следил за работами.
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