Бизнес устранил новые повреждения на муниципальных теплосетях Челябинска

Теплоэнергетики «УСТЭК-Челябинск» за два дня устранили еще 24 повреждения на муниципальных теплосетях, перешедших предприятию на условиях аренды. Как рассказали URA.RU в пресс-службе предприятия, всего на данных теплосетях компания устранила 766 повреждений.
Каждый день для устранения повреждений на участках тепловых сетей трудятся десятки специалистов. Например, 19 декабря на теплосетях работала 41 бригада. «За два дня, в том числе были устранены повреждения по адресам: ул. Эстонская, 29, ул. Воровского, 1, ул. Котина,60а, ул. Свободы, 10, ул. 250-летия Челябинска, 28Б, ул. 250-летия Челябинска, 30Б, ул. Чичерина, 36Б, ул. Харлова, 3, ул. Чичерина, 36Б», — рассказали в компании.
Теплоэнергетики уточнили, что после ремонтных работ специалисты восстанавливают благоустройство в «зимнем» варианте. Полностью территорию облагородят в теплое время года.
В копании призвали челябинцев быть внимательными и при обнаружении выхода теплоносителя на поверхность сообщать об этом в оперативно-диспетчерскую службу АО «УСТЭК-Челябинск», а также в управляющие организации или в аварийные службы районов и города. Также там напомнили о важности объяснения детям правил поведения вблизи теплосетей.
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