Пермь стала одним из лидеров по ценам на икру в ПФО

В ноябре 2024 года в Перми средняя цена за килограмм красной икры составила 9,3 тысячи рублей. Среди городов Приволжского федерального округа это второй показатель. Дороже икру подавали только в Пугачеве Саратовской области за 10,5 тысяч рублей за килограмм. Такие данные приведены в отчете Росстата.
«В ноябре 2024 года средняя цена на икру лососевых рыб, отечественную в Приволжском федеральном округе составила 7,5 тысячи рублей за килограмм. В Перми стоимость доходит до 9,3 тысячи рублей», — сказано на сайте ведомства.
После Перми по дороговизне икры идет Саратов и Пенза. В этих городах килограмм в среднем продают за 9 тысяч рублей. Самая дешевая икра оказалась в Можге в Удмуртии. Средняя стоимость — 4,2 тысячи рублей. Также выгодно покупать икру в Набережных Челнах в Татарстане, где ее продают в среднем за 5,2 тысячи рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что оптовые продавцы повысили цены на икру в Перми. А предприниматели розничной торговли начали за бесценок продавать икру на улицах.
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