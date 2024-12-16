16 декабря 2024

Пермь стала одним из лидеров по ценам на икру в ПФО

© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем икру в Перми продают за 9,3 тысячи рублей за килограмм
В среднем икру в Перми продают за 9,3 тысячи рублей за килограмм Фото:

В ноябре 2024 года в Перми средняя цена за килограмм красной икры составила 9,3 тысячи рублей. Среди городов Приволжского федерального округа это второй показатель. Дороже икру подавали только в Пугачеве Саратовской области за 10,5 тысяч рублей за килограмм. Такие данные приведены в отчете Росстата.

«В ноябре 2024 года средняя цена на икру лососевых рыб, отечественную в Приволжском федеральном округе составила 7,5 тысячи рублей за килограмм. В Перми стоимость доходит до 9,3 тысячи рублей», — сказано на сайте ведомства.

После Перми по дороговизне икры идет Саратов и Пенза. В этих городах килограмм в среднем продают за 9 тысяч рублей. Самая дешевая икра оказалась в Можге в Удмуртии. Средняя стоимость — 4,2 тысячи рублей. Также выгодно покупать икру в Набережных Челнах в Татарстане, где ее продают в среднем за 5,2 тысячи рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что оптовые продавцы повысили цены на икру в Перми. А предприниматели розничной торговли начали за бесценок продавать икру на улицах.

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В ноябре 2024 года в Перми средняя цена за килограмм красной икры составила 9,3 тысячи рублей. Среди городов Приволжского федерального округа это второй показатель. Дороже икру подавали только в Пугачеве Саратовской области за 10,5 тысяч рублей за килограмм. Такие данные приведены в отчете Росстата. «В ноябре 2024 года средняя цена на икру лососевых рыб, отечественную в Приволжском федеральном округе составила 7,5 тысячи рублей за килограмм. В Перми стоимость доходит до 9,3 тысячи рублей», — сказано на сайте ведомства. После Перми по дороговизне икры идет Саратов и Пенза. В этих городах килограмм в среднем продают за 9 тысяч рублей. Самая дешевая икра оказалась в Можге в Удмуртии. Средняя стоимость — 4,2 тысячи рублей. Также выгодно покупать икру в Набережных Челнах в Татарстане, где ее продают в среднем за 5,2 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказало, что оптовые продавцы повысили цены на икру в Перми. А предприниматели розничной торговли начали за бесценок продавать икру на улицах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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