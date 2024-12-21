Хинштейн объявил о проверке корпорации, ответственной за оборону Курской области

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Хинштейн заявил, что будет проверена финансово-хозяйственная деятельность Корпорации
Хинштейн заявил, что будет проверена финансово-хозяйственная деятельность Корпорации Фото:

На предприятии «Корпорация развития Курской области», которое занимается вопросами обороны региона, будет проведена проверка. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. 

«...Принял решение: инициировать проведение комплексной проверки Корпорации, в том числе ее финансово-хозяйственной деятельности», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что эта организация учреждена и находится под контролем региональных властей, а также выступает в роли генерального подрядчика по ряду важных проектов, предназначенных для государственных нужд.

Ранее Курский областной суд принял решение о заключении под стражу на срок до двух месяцев генерального директора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина. Он и его заместитель Игорь Грабин подозреваются в хищении 800 миллионов рублей, предназначенных для обустройства фортификационных сооружений в приграничных районах области. Супруга Лукина выразила уверенность в его невиновности.

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На предприятии «Корпорация развития Курской области», которое занимается вопросами обороны региона, будет проведена проверка. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.  «...Принял решение: инициировать проведение комплексной проверки Корпорации, в том числе ее финансово-хозяйственной деятельности», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что эта организация учреждена и находится под контролем региональных властей, а также выступает в роли генерального подрядчика по ряду важных проектов, предназначенных для государственных нужд. Ранее Курский областной суд принял решение о заключении под стражу на срок до двух месяцев генерального директора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина. Он и его заместитель Игорь Грабин подозреваются в хищении 800 миллионов рублей, предназначенных для обустройства фортификационных сооружений в приграничных районах области. Супруга Лукина выразила уверенность в его невиновности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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