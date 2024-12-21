Хинштейн объявил о проверке корпорации, ответственной за оборону Курской области

На предприятии «Корпорация развития Курской области», которое занимается вопросами обороны региона, будет проведена проверка. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«...Принял решение: инициировать проведение комплексной проверки Корпорации, в том числе ее финансово-хозяйственной деятельности», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что эта организация учреждена и находится под контролем региональных властей, а также выступает в роли генерального подрядчика по ряду важных проектов, предназначенных для государственных нужд.
Ранее Курский областной суд принял решение о заключении под стражу на срок до двух месяцев генерального директора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина. Он и его заместитель Игорь Грабин подозреваются в хищении 800 миллионов рублей, предназначенных для обустройства фортификационных сооружений в приграничных районах области. Супруга Лукина выразила уверенность в его невиновности.
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