Жена Лукина, задержанного за провал обороны Курской области, заявила о его невиновности

Жена гендиректора АО «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина, задержанного по подозрению в превышении полномочий, заявила о невиновности своего супруга. Юлия Лукина убеждена, что мужа подставили.
«Убеждена, что его подставили», — заявила Лукина. Ее слова приводит РИА Новости.
Генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин был задержан в Курске 20 декабря. Он подозревается в злоупотреблении полномочий при возведении фортификационных сооружений в приграничной зоне. Он также известен своими коррупционными скандалами. В его квартире следователи провели обыски и обнаружили почти два млн рублей наличными и коллекцию люксовых часов, передает «Национальная служба новостей». Его заместителя Игоря Грабина также арестовали по этому делу.
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