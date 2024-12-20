Жена Лукина, задержанного за провал обороны Курской области, заявила о его невиновности

Жена задержанного Лукина: убеждена, что его подставили
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В доме Лукина следователи нашли два млн рублей наличными
В доме Лукина следователи нашли два млн рублей наличными Фото:

Жена гендиректора АО «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина, задержанного по подозрению в превышении полномочий, заявила о невиновности своего супруга. Юлия Лукина убеждена, что мужа подставили.

«Убеждена, что его подставили», — заявила Лукина. Ее слова приводит РИА Новости.

Генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин был задержан в Курске 20 декабря. Он подозревается в злоупотреблении полномочий при возведении фортификационных сооружений в приграничной зоне. Он также известен своими коррупционными скандалами. В его квартире следователи провели обыски и обнаружили почти два млн рублей наличными и коллекцию люксовых часов, передает «Национальная служба новостей». Его заместителя Игоря Грабина также арестовали по этому делу. 

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Жена гендиректора АО «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина, задержанного по подозрению в превышении полномочий, заявила о невиновности своего супруга. Юлия Лукина убеждена, что мужа подставили. «Убеждена, что его подставили», — заявила Лукина. Ее слова приводит РИА Новости. Генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин был задержан в Курске 20 декабря. Он подозревается в злоупотреблении полномочий при возведении фортификационных сооружений в приграничной зоне. Он также известен своими коррупционными скандалами. В его квартире следователи провели обыски и обнаружили почти два млн рублей наличными и коллекцию люксовых часов, передает «Национальная служба новостей». Его заместителя Игоря Грабина также арестовали по этому делу. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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