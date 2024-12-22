Путин поздравил академика Бокерия с 85-летним юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил академика РАН, президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Лео Бокерия с юбилеем. Ему исполнилось 85 лет. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемый Лео Антонович! Примите поздравления с 85-летним юбилеем», — говорится в документе. Также Путин отметил, что Бокерия признан выдающимся врачом и новатором в своей области. Его труд способствует развитию новейших методов в кардиохирургии, общей системе здравоохранения и отечественной науке. Кроме того, российский президент пожелал академику здоровья и новых профессиональных достижений.
Лео Бокерия родился 22 декабря 1939 года в Очамчире, на территории Абхазской АССР. За свою карьеру Бокерия провел тысячи операций на открытом сердце. Он также организовывал и проводил демонстрационные хирургические операции за границей, включая первые успешные вмешательства по устранению тахиаритмий в Италии и Польше. Кроме того, ученый стал одним из известнейших кардиохирургов в мире и основателем хирургических методов лечения аритмий сердца. Он разработал и успешно применил на практике инновационные операционные вмешательства для лечения синдрома преждевременного возбуждения желудочков, наджелудочковых тахикардий и опасных для жизни желудочковых аритмий. Профессиональные достижения Бокерия отмечены Ленинской премией в 1976 году, а также Государственными премиями СССР в 1986 году и РФ в 2002 году.
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