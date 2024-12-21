Задержан парень, угнавший у свердловчанина люксовую BMW от блогера Литвина

22 декабря 2024 в 16:57 Размер текста - 17 +

Парню может грозить до десяти лет тюрьмы Фото: Илья Московец © URA.RU Полиция задержала 21-летнего парня, угнавшего у Антона Сапожникова из Сысерти (Свердловская область) BMW M4, подаренную блогером-миллионником Михаилом Литвиным. Об этом URA.RU сообщил источник. Инцидент произошел в ночь на 12 декабря. 18-летний Антон решил продать случайно выигранную иномарку за 11,5 миллионов рублей, выложил объявление в Сеть. На него вышел Иван и предложил сбить цену до десяти миллионов. «С покупателем договорились, что он самостоятельно довезет машину до автосервиса для замены резины, а ключи оставит там. Мы заполнили договор купли-продажи, но на одном из документов я подписи не поставил. Договорились, что 12 декабря доедем до банка и пересчитаем деньги», — рассказывал URA.RU сам Антон. Иван уехал и на связь больше не выходил. По данным агентства, у него на руках были билеты до родного Ставрополя. Где именно задержали Ивана, неизвестно. «Он сейчас находится в ИВС в Екатеринбурге, а машина — на спецстоянке. Возбуждено уголовное дело», — сообщил URA.RU источник. По статье о мошенничестве Ивану может грозить до десяти лет тюрьмы. Судимостей он ранее не имел. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция задержала 21-летнего парня, угнавшего у Антона Сапожникова из Сысерти (Свердловская область) BMW M4, подаренную блогером-миллионником Михаилом Литвиным. Об этом URA.RU сообщил источник. Инцидент произошел в ночь на 12 декабря. 18-летний Антон решил продать случайно выигранную иномарку за 11,5 миллионов рублей, выложил объявление в Сеть. На него вышел Иван и предложил сбить цену до десяти миллионов. «С покупателем договорились, что он самостоятельно довезет машину до автосервиса для замены резины, а ключи оставит там. Мы заполнили договор купли-продажи, но на одном из документов я подписи не поставил. Договорились, что 12 декабря доедем до банка и пересчитаем деньги», — рассказывал URA.RU сам Антон. Иван уехал и на связь больше не выходил. По данным агентства, у него на руках были билеты до родного Ставрополя. Где именно задержали Ивана, неизвестно. «Он сейчас находится в ИВС в Екатеринбурге, а машина — на спецстоянке. Возбуждено уголовное дело», — сообщил URA.RU источник. По статье о мошенничестве Ивану может грозить до десяти лет тюрьмы. Судимостей он ранее не имел.