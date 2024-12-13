Блогер Литвин пообещал подключить связи для поиска угнанной BMW свердловчанина

Михаил Литвин пообещал оперативно найти угонщика Фото: страница mikhail_litvin в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Блогер-миллионник Михаил Литвин пообещал помочь в поиске угнанной BMW M4, которую он подарил во время розыгрыша уроженцу Сысерти (Свердловская область) Антону. В своем telegram-канале ютубер предупредил вора, что дает ему шанс вернуть иномарку самостоятельно, иначе он подключит «свои ресурсы».

«Я расцениваю эту ситуацию так же, как у себя, потому что я сам около двух лет искал машину в Дубае, когда у меня украли BMW M4… Я по-любому буду подключать свои ресурсы, потому что Россия — это не Дубай, и тут есть определенные знакомства, чтобы оперативно эту ситуацию решить. У вас вот есть один вариант событий, чтобы выйти из этой ситуации сухими: вот сейчас машину отдайте обратно и считайте, что ничего не было», — сказал Литвин.

Машину свердловчанина угнали ночью 12 декабря, когда он ее собирался продавать. По словам Антона, он договорился с покупателем встретиться в тот же день для пересчета денег. Однако неизвестный взял у парня ключи от немецкого седана под предлогом поменять резину на зимнюю, а сам скрылся и перестал выходить на связь. Последний раз автомобиль видели возле Березовского. К поискам подключились сотрудники полиции.

Розыгрыши автомобилей BMW M4, организованные блогером Михаилом Литвиным, стали популярными событиями, привлекающими внимание молодежи. Ранее в подобном розыгрыше победителем стал житель Тюмени Руслан Ибрагимов, который чуть не упустил свой шанс из-за позднего ответа на ночной звонок.