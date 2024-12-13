«Подключу свои ресурсы»: блогер Литвин отреагировал на угон дорогущей BMW у свердловчанина. Видео

Блогер Литвин пообещал подключить связи для поиска угнанной BMW свердловчанина
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Михаил Литвин пообещал оперативно найти угонщика
Михаил Литвин пообещал оперативно найти угонщика Фото:

Блогер-миллионник Михаил Литвин пообещал помочь в поиске угнанной BMW M4, которую он подарил во время розыгрыша уроженцу Сысерти (Свердловская область) Антону. В своем telegram-канале ютубер предупредил вора, что дает ему шанс вернуть иномарку самостоятельно, иначе он подключит «свои ресурсы».

«Я расцениваю эту ситуацию так же, как у себя, потому что я сам около двух лет искал машину в Дубае, когда у меня украли BMW M4… Я по-любому буду подключать свои ресурсы, потому что Россия — это не Дубай, и тут есть определенные знакомства, чтобы оперативно эту ситуацию решить. У вас вот есть один вариант событий, чтобы выйти из этой ситуации сухими: вот сейчас машину отдайте обратно и считайте, что ничего не было», — сказал Литвин.

Машину свердловчанина угнали ночью 12 декабря, когда он ее собирался продавать. По словам Антона, он договорился с покупателем встретиться в тот же день для пересчета денег. Однако неизвестный взял у парня ключи от немецкого седана под предлогом поменять резину на зимнюю, а сам скрылся и перестал выходить на связь. Последний раз автомобиль видели возле Березовского. К поискам подключились сотрудники полиции.

Розыгрыши автомобилей BMW M4, организованные блогером Михаилом Литвиным, стали популярными событиями, привлекающими внимание молодежи. Ранее в подобном розыгрыше победителем стал житель Тюмени Руслан Ибрагимов, который чуть не упустил свой шанс из-за позднего ответа на ночной звонок.

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Блогер-миллионник Михаил Литвин пообещал помочь в поиске угнанной BMW M4, которую он подарил во время розыгрыша уроженцу Сысерти (Свердловская область) Антону. В своем telegram-канале ютубер предупредил вора, что дает ему шанс вернуть иномарку самостоятельно, иначе он подключит «свои ресурсы». «Я расцениваю эту ситуацию так же, как у себя, потому что я сам около двух лет искал машину в Дубае, когда у меня украли BMW M4… Я по-любому буду подключать свои ресурсы, потому что Россия — это не Дубай, и тут есть определенные знакомства, чтобы оперативно эту ситуацию решить. У вас вот есть один вариант событий, чтобы выйти из этой ситуации сухими: вот сейчас машину отдайте обратно и считайте, что ничего не было», — сказал Литвин. Машину свердловчанина угнали ночью 12 декабря, когда он ее собирался продавать. По словам Антона, он договорился с покупателем встретиться в тот же день для пересчета денег. Однако неизвестный взял у парня ключи от немецкого седана под предлогом поменять резину на зимнюю, а сам скрылся и перестал выходить на связь. Последний раз автомобиль видели возле Березовского. К поискам подключились сотрудники полиции. Розыгрыши автомобилей BMW M4, организованные блогером Михаилом Литвиным, стали популярными событиями, привлекающими внимание молодежи. Ранее в подобном розыгрыше победителем стал житель Тюмени Руслан Ибрагимов, который чуть не упустил свой шанс из-за позднего ответа на ночной звонок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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