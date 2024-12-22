Из-за происшествия движение трамваев встало (архивное фото)
В Екатеринбурге на улице Пехотинцев утром 23 декабря на путях задымился трамвай №24. Из-за происшествия движение составов в направлении Верх-Исетского района стало невозможно, сообщили очевидцы.
«Трамвай задымился на Пехотинцев. Движение встало в направлении ВИЗа», — рассказали свидетели инцидента telegram-каналу «Безумный ЕКБ». Однако подробности происшествия неизвестны.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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