22 декабря 2024

В Екатеринбурге задымился трамвай, движение встало. Видео

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Из-за происшествия движение трамваев встало (архивное фото)
Из-за происшествия движение трамваев встало (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Пехотинцев утром 23 декабря на путях задымился трамвай №24. Из-за происшествия движение составов в направлении Верх-Исетского района стало невозможно, сообщили очевидцы.

«Трамвай задымился на Пехотинцев. Движение встало в направлении ВИЗа», — рассказали свидетели инцидента telegram-каналу «Безумный ЕКБ». Однако подробности происшествия неизвестны.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге на улице Пехотинцев утром 23 декабря на путях задымился трамвай №24. Из-за происшествия движение составов в направлении Верх-Исетского района стало невозможно, сообщили очевидцы. «Трамвай задымился на Пехотинцев. Движение встало в направлении ВИЗа», — рассказали свидетели инцидента telegram-каналу «Безумный ЕКБ». Однако подробности происшествия неизвестны. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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