Кто такой Куренков, которому доверили отвечать за ликвидацию ЧС в ОДКБ

Глава МЧС России Александр Куренков назначен председателем координационного совета по чрезвычайным ситуациям организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства. Председательство в ОДКБ переходит ежегодно от одной страны-участницы к другой в алфавитном порядке. В 2025 году роль исполняет Киргизия, а в следующем году функции председателя перейдут к России. Путь Куренкова от службы ФСБ до председателя ОДКБ — в материале URA.RU.
Биография
Александр Куренков родился 2 июня 1972 года в Подмосковье. Первые полтора года его жизни прошли в общежитии при обувной фабрике, где трудились его родители. После отец Куренкова получил квартиру. Глава МЧС окончил Московскую государственную академию физической культуры в 1998 году, а позднее — Московский психолого-социальный институт. С 1995 по 1999 год он преподавал физическую культуру в московской школе № 312, после чего перешел на службу в ФСБ.
Служба и работа в зоне СВО
Куренков с 1999 по 2021 годы занимал разные должности в силовых структурах. Он начал службу в ФСБ, а затем перешел в Федеральную службу охраны (ФСО), где был так называемым выездником — сотрудником, сопровождающим первых лиц государства на официальных мероприятиях. Позднее он работал в охране Виктора Зубкова, который занимал пост премьер-министра в 2007–2008 годах и первого вице-премьера в 2008–2012 годах.
После этого был адъютантом президента России Владимира Путина. Его служба в ФСО продолжалась до 2021 года. Осенью того же года Куренков был назначен сначала помощником, а затем заместителем директора Росгвардии Виктора Золотова, где курировал вопросы боевой подготовки личного состава. В конце 2021 года он окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ с присвоением звания генерал-майора. В 2022 году Куренков участвовал в военной операции на Украине в составе Росгвардии. В мае того же года президент России Владимир Путин внес его кандидатуру на пост министра по чрезвычайным ситуациям на утверждение Совета Федерации.
Куренков стал главой МЧС при трагических обстоятельствах
Совет Федерации России утвердил кандидатуру Александра Куренкова на должность министра по чрезвычайным ситуациям России в 2022 году. Решение было принято в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента. По итогам голосования он получил единогласную поддержку 159 сенаторов.
Помимо этого, сенаторы положительно оценили профессиональный опыт Куренкова, отметив его работу на руководящих должностях в силовых структурах. Кандидат представил стратегию дальнейшего развития МЧС, включая совершенствование системы реагирования на ЧС и повышение квалификации спасателей.
Ранее его кандидатуру представили на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Предыдущий руководитель МЧС Евгений Зиничев трагически погиб в сентябре 2021 года во время межведомственных учений. Министр пытался спасти оператора Александра Мельника, который сорвался со скалы, однако оба они скончались, сообщает 360.ru.
Награды и звание
Александр Куренков получил воинское звание генерал-полковника. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Помимо этого он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2015) и медалью Суворова. Также генералу-полковнику вручили орден «Данк» за значительный вклад в развитие международного сотрудничества и укрепление дружественных отношений между Россией и Киргизией.
Ликвидации ЧС при руководстве Куренкова
По итогам работы МЧС за этот период с 2022 по 2024 годы сотрудники ведомства приняли участие в ликвидации последствий более 500 чрезвычайных ситуаций. Количество крупных ЧС, к которым привлекались спасатели, значительно выросло: если в 2022 году было зафиксировано свыше 200 случаев, то в 2023-м — более 300.
- В 2025 году подразделения министерства при Куренкове были задействованы в подготовке к стихийным бедствиям на территории Курганской, Тюменской и Мурманской областях. Также подразделения министерства принимали участие в ликвидации последствий крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в городе Ейске Краснодарского края.
- В числе самых трагичных событий теракт в «Крокус Сити Холле», произошедший 22 марта 2024 года, стал одной из самых масштабных трагедий за последние годы. Из-за нападения погибло 145 человек, еще более 500 получили ранения. Помимо этого, сотрудники МЧС России под руководством Александра Куренкова работали при разрушении дамбы Каховской ГЭС на Днепре, которую повредили ВСУ летом 2024 года. В зоне подтопления оказались десятки тысяч жителей.
- Сотрудники МЧС России провели крупномасштабные спасательные операции в Оренбургской области, где весной были объявлены режим ЧС и проведена массовая эвакуация из-за паводков, в приграничных районах Курской области — после наступления украинских войск летом и введения федерального режима ЧС. Отмечаются, также профессиональные действия спасателей, которые предотвратили серьезные разрушения железнодорожной части Крымского моста. В октябре 2022 года там произошел теракт — был подорван грузовик. Погибли пять человек, включая водителя грузовика. Организатором взрыва Москва признала Киев.
Чем занимается председатель совета по ЧС
Председатель Координационного совета по ЧС ОДКБ подотчетен Совету коллективной безопасности ОДКБ и отвечает за исполнение решений по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Он руководит текущей деятельностью совета, контролирует выполнение решений уставных органов, подписывает документы и организует взаимодействие с другими структурами организации и СМИ.
