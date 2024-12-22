Семь екатеринбуржцев разбились в ДТП с автобусом

В Екатеринбурге в ДТП с автобусом №70, которое произошло утром 22 декабря, пострадали шесть пассажиров и водитель. Об этом URA.RU рассказал источник.
«Госпитализация потребовалась только двум пассажирам. Одному диагностировали закрытый перелом плечевой кости, второму — травматическое субарахноидальное кровоизлияние с открытой внутричерепной раной», — сказал собеседник агентства.
По его словам, у водителя открытая рана волосистой части головы. У остальных пассажиров ушибы мягких тканей. От госпитализации они отказались.
Авария произошла на улице Малышева, 107. По данным областной ГАИ, водитель не справился с управлением и влетел в дерево. В салоне было десять пассажиров. По словам источника URA.RU, водитель — уроженец Кыргызстана. В РФ находится законно.
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