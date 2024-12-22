22 декабря 2024

Семь екатеринбуржцев разбились в ДТП с автобусом

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло утром 22 декабря (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в ДТП с автобусом №70, которое произошло утром 22 декабря, пострадали шесть пассажиров и водитель. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Госпитализация потребовалась только двум пассажирам. Одному диагностировали закрытый перелом плечевой кости, второму — травматическое субарахноидальное кровоизлияние с открытой внутричерепной раной», — сказал собеседник агентства.

По его словам, у водителя открытая рана волосистой части головы. У остальных пассажиров ушибы мягких тканей. От госпитализации они отказались.

Авария произошла на улице Малышева, 107. По данным областной ГАИ, водитель не справился с управлением и влетел в дерево. В салоне было десять пассажиров. По словам источника URA.RU, водитель — уроженец Кыргызстана. В РФ находится законно.

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В Екатеринбурге в ДТП с автобусом №70, которое произошло утром 22 декабря, пострадали шесть пассажиров и водитель. Об этом URA.RU рассказал источник. «Госпитализация потребовалась только двум пассажирам. Одному диагностировали закрытый перелом плечевой кости, второму — травматическое субарахноидальное кровоизлияние с открытой внутричерепной раной», — сказал собеседник агентства. По его словам, у водителя открытая рана волосистой части головы. У остальных пассажиров ушибы мягких тканей. От госпитализации они отказались. Авария произошла на улице Малышева, 107. По данным областной ГАИ, водитель не справился с управлением и влетел в дерево. В салоне было десять пассажиров. По словам источника URA.RU, водитель — уроженец Кыргызстана. В РФ находится законно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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