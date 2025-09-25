Жители Академического района в Екатеринбурге бьют тревогу: некоторые из них заметили незнакомку, которая бродит по ночам и разбрасывает сладости. Видео такой загадочной прогулки с URA.RU поделился читатель. Люди подозревают, что это догхантер, и опасаются за своих детей и собак.
«Какая-то женщина раскидала по газонам на улице Хрустальногорской сладости и еду. Видео, как она это делает, гуляет по домовым чатам. Люди подозревают, что это догхантер, и призывают беречь детей и собак», — объяснил собеседник агентства.
На кадрах видно, как девушка в белом развевающемся плаще медленно бредет по тротуару, периодически что-то достает из пакета и бросает в траву. Некоторые горожане отважились проверить, что разбрасывает незнакомка. На газонах были найдены печенье, конфеты и зефир.
Большинство екатеринбуржцев сошлись во мнении, что это догхантер, которая решила отравить собак. Возмущенные жители пригрозили, что намерены обратиться в полицию.
