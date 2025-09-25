«Берегите детей и собак»: неизвестная в Академе по ночам разбрасывает сладости. Видео

Екатеринбуржцев пугает женщина, которая ночью на улице раскидывает сладости
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горожане подозревают, что это может быть догхантер, и опасаются за питомцев
Горожане подозревают, что это может быть догхантер, и опасаются за питомцев Фото:

Жители Академического района в Екатеринбурге бьют тревогу: некоторые из них заметили незнакомку, которая бродит по ночам и разбрасывает сладости. Видео такой загадочной прогулки с URA.RU поделился читатель. Люди подозревают, что это догхантер, и опасаются за своих детей и собак. 

«Какая-то женщина раскидала по газонам на улице Хрустальногорской сладости и еду. Видео, как она это делает, гуляет по домовым чатам. Люди подозревают, что это догхантер, и призывают беречь детей и собак», — объяснил собеседник агентства. 

На кадрах видно, как девушка в белом развевающемся плаще медленно бредет по тротуару, периодически что-то достает из пакета и бросает в траву. Некоторые горожане отважились проверить, что разбрасывает незнакомка. На газонах были найдены печенье, конфеты и зефир. 

Большинство екатеринбуржцев сошлись во мнении, что это догхантер, которая решила отравить собак. Возмущенные жители пригрозили, что намерены обратиться в полицию.

Зачем женщина бросает сладости, непонятно
Зачем женщина бросает сладости, непонятно
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Академического района в Екатеринбурге бьют тревогу: некоторые из них заметили незнакомку, которая бродит по ночам и разбрасывает сладости. Видео такой загадочной прогулки с URA.RU поделился читатель. Люди подозревают, что это догхантер, и опасаются за своих детей и собак.  «Какая-то женщина раскидала по газонам на улице Хрустальногорской сладости и еду. Видео, как она это делает, гуляет по домовым чатам. Люди подозревают, что это догхантер, и призывают беречь детей и собак», — объяснил собеседник агентства.  На кадрах видно, как девушка в белом развевающемся плаще медленно бредет по тротуару, периодически что-то достает из пакета и бросает в траву. Некоторые горожане отважились проверить, что разбрасывает незнакомка. На газонах были найдены печенье, конфеты и зефир.  Большинство екатеринбуржцев сошлись во мнении, что это догхантер, которая решила отравить собак. Возмущенные жители пригрозили, что намерены обратиться в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...