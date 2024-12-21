На месте происшествия работают сотрудники ГАИ (архивное фото)
В Екатеринбурге на улице Малышева пассажирский автобус №70 попал в ДТП, он вылетел с дороги. Внутри находились люди, пострадали четыре человека. Об этом URA.RU рассказал очевидец.
«На улице Малышева две скорые, полиция и спасатели. Автобус вылетел с дороги, как так получилось непонятно. Четверых увезли на скорой», — отметил он.
В пресс-службе Госавтоинспекции URA.RU сообщили, что сотрудники ГИБДД выехали на место аварии. Обстоятельства происшествия выясняются.
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