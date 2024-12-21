В Екатеринбурге автобус с пассажирами вылетел с дороги. Видео

22 декабря 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге на улице Малышева пассажирский автобус №70 попал в ДТП, он вылетел с дороги. Внутри находились люди, пострадали четыре человека. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «На улице Малышева две скорые, полиция и спасатели. Автобус вылетел с дороги, как так получилось непонятно. Четверых увезли на скорой», — отметил он. В пресс-службе Госавтоинспекции URA.RU сообщили, что сотрудники ГИБДД выехали на место аварии. Обстоятельства происшествия выясняются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице Малышева пассажирский автобус №70 попал в ДТП, он вылетел с дороги. Внутри находились люди, пострадали четыре человека. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «На улице Малышева две скорые, полиция и спасатели. Автобус вылетел с дороги, как так получилось непонятно. Четверых увезли на скорой», — отметил он. В пресс-службе Госавтоинспекции URA.RU сообщили, что сотрудники ГИБДД выехали на место аварии. Обстоятельства происшествия выясняются.