21 декабря 2024
20 декабря 2024

В Екатеринбурге автобус с пассажирами вылетел с дороги. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция и ДПС. Тюмень, машина дпс, автомобиль дпс, мигалка, полиция, дпс, машины дпс
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Малышева пассажирский автобус №70 попал в ДТП, он вылетел с дороги. Внутри находились люди, пострадали четыре человека. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«На улице Малышева две скорые, полиция и спасатели. Автобус вылетел с дороги, как так получилось непонятно. Четверых увезли на скорой», — отметил он.

В пресс-службе Госавтоинспекции URA.RU сообщили, что сотрудники ГИБДД выехали на место аварии. Обстоятельства происшествия выясняются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на улице Малышева пассажирский автобус №70 попал в ДТП, он вылетел с дороги. Внутри находились люди, пострадали четыре человека. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «На улице Малышева две скорые, полиция и спасатели. Автобус вылетел с дороги, как так получилось непонятно. Четверых увезли на скорой», — отметил он. В пресс-службе Госавтоинспекции URA.RU сообщили, что сотрудники ГИБДД выехали на место аварии. Обстоятельства происшествия выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...