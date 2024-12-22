Компания из Сибири требует с пермского мясокомбината 3 млн рублей из-за бренда

Омское предприятие «Сибирские колбасы» подало иск в суд на пермский «Мясоперерабатывающий завод „Телец“» за использование названия «Уплетайка». Компания требует взыскать с «Тельца» 3 млн рублей.
«Арбитражный суд Пермского края принял к производству иск ООО „Сибирские колбасы“ (Омск) к ООО „Мясоперерабатывающий завод ‚Телец‘“ (Кунгур, Пермский край). Слушание дела назначено на 27 января 2025 года», — пишет «Коммерсант Прикамье».
Уточняется, что «Телец» продает сосиски под брендом «Уплетайка», но этот товарный знак принадлежит «Сибирским колбасам». Такой же иск омская компания уже подавала на красноярский агропромышленный комплекс «Правильные продукты» в 2022 году. Тогда суд взыскал с красноярского предприятия 5 млн рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что «Телец» закрыл почти все свои магазины в Перми. Сейчас работает только одна торговая точка.
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