23 декабря 2024

Встреча Фицо с Путиным стала ударом по европейскому единству

NYT: визит Фицо в Москву стал ударом для ЕС
© Служба новостей «URA.RU»
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Стороны обсудили энергетические проблемы
Стороны обсудили энергетические проблемы Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Неожиданный визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву стал ударом по европейским государствам, которые поддерживают Украину в противостоянии с РФ. На это обратило внимание одно из американских СМИ.

«Усилия Европы по сохранению единого фронта против России из-за конфликта на Украине претерпели новый удар. Им стала встреча Фицо с президентом России Владимиром Путиным», — указано в публикации The New York Times.

Журналисты объяснили, что Фицо проследовал по стопам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который посетил Москву в июле. Таким образом словацкий лидер нарушил политику ЕС по изоляции Путина.

Стороны за два часа смогли обсудить проблемы энергетики и украинский кризис. Об этом URA.RU рассказал президента РФ Юрий Ушаков. По заявлению Кремля, ситуация с поставками газа в Словакию после окончания транзита через Украину остается сложной, передает телеканал 360. Во время визита Фицо в Москву украинский президент Владимир Зеленский призвал спецслужбы Словакии проверить связи лидера страны с РФ, сообщает RT. Сам Фицо заявил, что инициировал встречу с Путиным из-за заявления Киевских властей о запрете на транзит русского газа, пишет «Царьград».

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Неожиданный визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву стал ударом по европейским государствам, которые поддерживают Украину в противостоянии с РФ. На это обратило внимание одно из американских СМИ. «Усилия Европы по сохранению единого фронта против России из-за конфликта на Украине претерпели новый удар. Им стала встреча Фицо с президентом России Владимиром Путиным», — указано в публикации The New York Times. Журналисты объяснили, что Фицо проследовал по стопам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который посетил Москву в июле. Таким образом словацкий лидер нарушил политику ЕС по изоляции Путина. Стороны за два часа смогли обсудить проблемы энергетики и украинский кризис. Об этом URA.RU рассказал президента РФ Юрий Ушаков. По заявлению Кремля, ситуация с поставками газа в Словакию после окончания транзита через Украину остается сложной, передает телеканал 360. Во время визита Фицо в Москву украинский президент Владимир Зеленский призвал спецслужбы Словакии проверить связи лидера страны с РФ, сообщает RT. Сам Фицо заявил, что инициировал встречу с Путиным из-за заявления Киевских властей о запрете на транзит русского газа, пишет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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