Встреча Фицо с Путиным стала ударом по европейскому единству

Неожиданный визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву стал ударом по европейским государствам, которые поддерживают Украину в противостоянии с РФ. На это обратило внимание одно из американских СМИ.
«Усилия Европы по сохранению единого фронта против России из-за конфликта на Украине претерпели новый удар. Им стала встреча Фицо с президентом России Владимиром Путиным», — указано в публикации The New York Times.
Журналисты объяснили, что Фицо проследовал по стопам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который посетил Москву в июле. Таким образом словацкий лидер нарушил политику ЕС по изоляции Путина.
Стороны за два часа смогли обсудить проблемы энергетики и украинский кризис. Об этом URA.RU рассказал президента РФ Юрий Ушаков. По заявлению Кремля, ситуация с поставками газа в Словакию после окончания транзита через Украину остается сложной, передает телеканал 360. Во время визита Фицо в Москву украинский президент Владимир Зеленский призвал спецслужбы Словакии проверить связи лидера страны с РФ, сообщает RT. Сам Фицо заявил, что инициировал встречу с Путиным из-за заявления Киевских властей о запрете на транзит русского газа, пишет «Царьград».
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