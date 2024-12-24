Россиян предупредили о существенном подорожании отелей из-за нового налога

Туроператорры предупреждают россиян о подорожании проживания в отелях в связи с введением туристического налога. Причем, с каждым годом стоимость проживания будет только расти. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на экспертов.
«В 2025 году порог составит 1% от стоимости проживания и до 2029-го будет ежегодно увеличиваться на 1%. Таким образом, через пять лет и далее этот показатель составит 5%. На отдыхающих в 2025 году дифференцированная ставка и сам сбор отразятся не очень заметно, поскольку лимит будет 1% от стоимости размещения», — сообщает журналистам финансист Наталья Мильчакова. Однако она уточнила, что со временем налог скажется на стоимости проживания для посетителей гораздо сильнее. Авторы материалда также предполагают, что в 2025-м туристический налог введут 55 регионов, передает VSE42.Ru.
Сейчас туристический налог действует в ряде регионов, в частности, Свердловской обласи (Екатеринбург). Соответствующий законопроект, который позовляет местным властям в регионах вводить налог, был принят Госдумой еще в июле этого года. Он составляет не менее 100 рублей. Однако некоторых туроператоров обещали освободить от уплаты НДС, передает РАПСИ.
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