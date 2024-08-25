Российские бизнесмены просят отменить минимальную сумму турналога

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Согласно предложению РСТ по турналогу, при сборе от 100 рублей в сутки за обычный номер в гостинице придется платить налог, как за пятизвездочный номер Фото:

Российский союз туриндустрии (РСТ) выступил с инициативой изменения формулы туристического налога, предлагая отменить фиксированный минимальный порог в 100 рублей в сутки. Позиция союза основана на том, что текущая минимальная сумма не соответствует рыночным ценам на проживание в гостиницах.

В августе РСТ направил в Минэкономразвития и Федеральную налоговую службу (ФНС) письма с расчетами, обосновывающими необходимость изменения налоговой ставки. Президент РСТ Илья Уманский на встрече с журналистами указал на несоответствие установленной минимальной суммы турналога рыночной стоимости проживания. Союз считает целесообразным не только не снижать минимальную сумму, но и полностью отменить ее. Предложено оставить только верхнюю границу налога, которая будет рассчитываться как процент от стоимости проживания. «Потому что нижняя установленная граница зачастую может превышать верхнюю и нагружает бизнес», — заявили в союзе, информацию передает РБК.

Госдума 10 июля приняла закон, который позволяет местным властям с 2025 года устанавливать туристический налог. Этот налог будет классифицироваться как местный, и его введение будет осуществляться через местное законодательство. Отмечается, что в городах федерального значения, таких как Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, налог будет устанавливаться на уровне законов субъектов, а на федеральной территории Сириус — через акты представительного органа. Собранный туристический налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиницы, где проживает турист, передает RT.

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Российский союз туриндустрии (РСТ) выступил с инициативой изменения формулы туристического налога, предлагая отменить фиксированный минимальный порог в 100 рублей в сутки. Позиция союза основана на том, что текущая минимальная сумма не соответствует рыночным ценам на проживание в гостиницах. В августе РСТ направил в Минэкономразвития и Федеральную налоговую службу (ФНС) письма с расчетами, обосновывающими необходимость изменения налоговой ставки. Президент РСТ Илья Уманский на встрече с журналистами указал на несоответствие установленной минимальной суммы турналога рыночной стоимости проживания. Союз считает целесообразным не только не снижать минимальную сумму, но и полностью отменить ее. Предложено оставить только верхнюю границу налога, которая будет рассчитываться как процент от стоимости проживания. «Потому что нижняя установленная граница зачастую может превышать верхнюю и нагружает бизнес», — заявили в союзе, информацию передает РБК. Госдума 10 июля приняла закон, который позволяет местным властям с 2025 года устанавливать туристический налог. Этот налог будет классифицироваться как местный, и его введение будет осуществляться через местное законодательство. Отмечается, что в городах федерального значения, таких как Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, налог будет устанавливаться на уровне законов субъектов, а на федеральной территории Сириус — через акты представительного органа. Собранный туристический налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиницы, где проживает турист, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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