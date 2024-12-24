Пермские власти изменили условия стройки школы для вундеркиндов

Власти Прикамья отказались от концессии строительства центра для одаренных детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур на стройплощадку второй очереди кампуса УрФУ. Екатеринбург , кран, груз, рабочий, строительство, стройка
Школа будет достроена в 2026 году Фото:

В Пермском крае расторгают концессию на строительство центра поддержки одаренных детей. Достроить здание планируется в ходе реализации адресной инвестиционной программы.

«С учетом существенного увеличения заемного финансирования и стоимости реализации проекта. Принято решение о расторжении», — пишет ИА «Текст». Концессия была заключена в сентябре 2023 года с ООО «Центр выявления и поддержки одаренных детей». Пермский край предоставил земельный участок в аренду без торгов.

Ранее URA.RU сообщало, что центр должны построить на территории студенческого городка Пермского Политеха (ПНИПУ) на участке площадью в 3,5 гектара, а строительство должно занять не более двух лет и двух месяцев с момента заключения соглашения. В состав центра выявления и поддержки одаренных детей будут входить образовательный центр на 200 учебных мест, а также корпус для проживания преподавателей и учеников. В здании также оборудуют спортзал, учебные кабинеты, лаборатории, тренажерный зал и библиотеку.

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В Пермском крае расторгают концессию на строительство центра поддержки одаренных детей. Достроить здание планируется в ходе реализации адресной инвестиционной программы. «С учетом существенного увеличения заемного финансирования и стоимости реализации проекта. Принято решение о расторжении», — пишет ИА «Текст». Концессия была заключена в сентябре 2023 года с ООО «Центр выявления и поддержки одаренных детей». Пермский край предоставил земельный участок в аренду без торгов. Ранее URA.RU сообщало, что центр должны построить на территории студенческого городка Пермского Политеха (ПНИПУ) на участке площадью в 3,5 гектара, а строительство должно занять не более двух лет и двух месяцев с момента заключения соглашения. В состав центра выявления и поддержки одаренных детей будут входить образовательный центр на 200 учебных мест, а также корпус для проживания преподавателей и учеников. В здании также оборудуют спортзал, учебные кабинеты, лаборатории, тренажерный зал и библиотеку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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