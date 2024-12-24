Пермские власти изменили условия стройки школы для вундеркиндов

В Пермском крае расторгают концессию на строительство центра поддержки одаренных детей. Достроить здание планируется в ходе реализации адресной инвестиционной программы.
«С учетом существенного увеличения заемного финансирования и стоимости реализации проекта. Принято решение о расторжении», — пишет ИА «Текст». Концессия была заключена в сентябре 2023 года с ООО «Центр выявления и поддержки одаренных детей». Пермский край предоставил земельный участок в аренду без торгов.
Ранее URA.RU сообщало, что центр должны построить на территории студенческого городка Пермского Политеха (ПНИПУ) на участке площадью в 3,5 гектара, а строительство должно занять не более двух лет и двух месяцев с момента заключения соглашения. В состав центра выявления и поддержки одаренных детей будут входить образовательный центр на 200 учебных мест, а также корпус для проживания преподавателей и учеников. В здании также оборудуют спортзал, учебные кабинеты, лаборатории, тренажерный зал и библиотеку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!