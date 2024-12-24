Пермские власти изменили условия стройки школы для вундеркиндов

Власти Прикамья отказались от концессии строительства центра для одаренных детей

24 декабря 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

Школа будет достроена в 2026 году Фото: Илья Московец © URA.RU В Пермском крае расторгают концессию на строительство центра поддержки одаренных детей. Достроить здание планируется в ходе реализации адресной инвестиционной программы. «С учетом существенного увеличения заемного финансирования и стоимости реализации проекта. Принято решение о расторжении», — пишет ИА «Текст». Концессия была заключена в сентябре 2023 года с ООО «Центр выявления и поддержки одаренных детей». Пермский край предоставил земельный участок в аренду без торгов. Ранее URA.RU сообщало, что центр должны построить на территории студенческого городка Пермского Политеха (ПНИПУ) на участке площадью в 3,5 гектара, а строительство должно занять не более двух лет и двух месяцев с момента заключения соглашения. В состав центра выявления и поддержки одаренных детей будут входить образовательный центр на 200 учебных мест, а также корпус для проживания преподавателей и учеников. В здании также оборудуют спортзал, учебные кабинеты, лаборатории, тренажерный зал и библиотеку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае расторгают концессию на строительство центра поддержки одаренных детей. Достроить здание планируется в ходе реализации адресной инвестиционной программы. «С учетом существенного увеличения заемного финансирования и стоимости реализации проекта. Принято решение о расторжении», — пишет ИА «Текст». Концессия была заключена в сентябре 2023 года с ООО «Центр выявления и поддержки одаренных детей». Пермский край предоставил земельный участок в аренду без торгов. Ранее URA.RU сообщало, что центр должны построить на территории студенческого городка Пермского Политеха (ПНИПУ) на участке площадью в 3,5 гектара, а строительство должно занять не более двух лет и двух месяцев с момента заключения соглашения. В состав центра выявления и поддержки одаренных детей будут входить образовательный центр на 200 учебных мест, а также корпус для проживания преподавателей и учеников. В здании также оборудуют спортзал, учебные кабинеты, лаборатории, тренажерный зал и библиотеку.