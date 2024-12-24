Пермячка украла у матери компенсацию за гибель брата на СВО

С банковского счета жительницы Октябрьского округа украли свыше одного миллиона рублей. Это были деньги, которые Минобороны перевело ей в качестве компенсации за гибель сына в зоне проведения СВО. Выяснилось, что кражу совершил домашний вор. Об этом сообщается на сайте краевого суда.
«Осенью 2024 года дочь потерпевшей установила на телефон банковское приложение, указала данные банковской карты матери и получила доступ к ее личному кабинету. Злоумышленница перевела деньги на своей счет и потратила их на два мотоцикла, музыкальную колонку, ноутбук, четыре телефона, аккумуляторы для телефонов, приставку с колонками, сварочный аппарат, а также закрыла кредит», — рассказали в Пермском краевому суде.
Своими действиями девушка причинила родительнице 1,2 млн рублей материального ущерба. Октябрьский районный суд признал подсудимую виновной в совершении кражи, совершенной в особо крупно размере. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с таким же испытательным сроком. Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее URA.RU рассказывало о том, пенсионера из Березников обманули на 26 млн рублей. Мужчина не выдержал такого удара и покончил с собой.
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