Новым главой Когалыма (ХМАО) стал экс-депутат Тимур Агадуллин. Депутаты городской думы поддержали кандидатуру вице-спикера на выборах, информация опубликована на официальной странице администрации муниципалитета в социальной сети «Вконтакте». Инсайд URA.RU подтвердился.
«Состоялось внеочередное заседание думы города Когалыма, в рамках которого был рассмотрен вопрос об избрании главы города. Так, из двух кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность главы, единогласным решением депутатов, на должность главы муниципального образования был избран Тимур Акрамович Агадуллин», — указано в публикации.
Агадуллина поддержали местные политэлиты (в том числе спикер гордумы Алла Говорищева) и, что главное в случае с опорными городами «Лукойла», — нефтяники. Предыдущий глава города Николай Пальчиков сложил полномочия в конце ноября по состоянию здоровья, проработав 11 лет.
Ранее URA.RU писало о кандидатах на пост главы Когалыма. Агадуллин был назван источниками агентства в числе фаворита местных властей, а позже был согласован округом.
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